Serie B: tris del Venezia, è allungo sul Monza

VENEZIA-PADOVA 3-1



La capolista non sbaglia e, anzi, allunga: è 3-1 per il Venezia sul Padova nel derby veneto. Spingono subito i lagunari, pericolosi con Haps e Lauberbach. Hainaut colpisce alto e Kike Perez non ha la mira giusta, poi si esalta Sorrentino: parata su Lauberbach e corner. Proprio da qui nasce il vantaggio, con l'incornata di Svoboda (41') che manda tutti al riposo sull'1-0. Vani infatti i tentativi del Padova, che viene prima fermato da Schingtienne (salvataggio sulla linea) e poi da Stankovic, decisivo su Fusi. La ripresa si apre col bis arancioneroverde, siglato da Doumbia in tap-in (47') sfruttando l'incertezza di Sorrentino. Svoboda e Yeboah, che colpisce la traversa, sfiorano il tris e il Venezia domina. I lagunari colpiscono ancora al 73', col tiro-cross di Kike Perez e il nuovo errore di lettura di Sorrentino, blindando la vittoria. Vana infatti la rete di Capelli (82'), il Venezia vince 3-1 e allunga sul Monza: 67 punti per la capolista, contro i 64 della prima inseguitrice. Si ferma a quota 34, invece, il Padova.



REGGIANA-MONZA 0-0



Il Monza perde infatti terreno, pareggiando 0-0 contro una Reggiana molto brava a chiudere gli spazi. Gli emiliani tentano di colpire con Rover, poi rischiano grosso: Colombo e Cutrone si costruiscono tre chances nitide. Micai è decisivo su Dany Mota e manda tutti al riposo sullo 0-0, che resiste anche nella ripresa. Girma sfiora il palo e la rete per la Reggiana, mentre Colombo e Mota vanno vicini al gol ospite. Il giovane centrocampista colpisce anche una traversa, ma non è giornata per il Monza. La pressione costante dei biancorossi non porta al gol, ed è pareggio. Monza a quota 64 punti e a -3 dal Venezia, Reggiana penultima a quota 30 con lo Spezia.



LE ALTRE PARTITE



Inizia decisamente col piede sbagliato l'avventura italiana di Ashley Cole, nuovo tecnico del Cesena, che viene travolto e sconfitto 3-0 dal Mantova. I lombardi confermano la propria crescita con una gara dominata, annichilendo i rivali: l'autogol di Zaro (6') apre le danze, Meroni (57') e Mancuso (93') chiudono i giochi. Marras e compagni, che hanno costruito una decina di palle gol, salgono così a 34 punti e a +3 sui playout. Terminano invece in parità Palermo-Juve Stabia (2-2) e Spezia-Empoli (1-1). I rosanero restano quarti con 58 punti, nonostante la rimonta dallo svantaggio iniziale e dal rigore trasformato da Leone (11'). Con quattro punte in campo, i siciliani pareggiano dal dischetto con Pohjanpalo (60') e superano con Bani (66'), ma vengono raggiunti da Mosti (73'). Emozioni anche nella sfida dall'altissima tensione tra lo Spezia e l'Empoli, che vede dominare i liguri: Artistico la sblocca (69'), ma Saporiti pareggia su rigore (94'). Liguri penultimi con la Reggiana a quota 30 punti, toscani a quota 33 e tutt'altro che sereni.