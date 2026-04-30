Serie B al rush finale: Venezia, Monza e Frosinone si giocano la A. Empoli e Bari, che rischio

Una profonda dose di delusione arriverà anche e soprattutto per le tre squadre che lasceranno tra 180 minuti la Serie B (una quarta si aggiungerà dopo il play out). Molte regine, non abituate a navigare nel fango, sono finite nella palude e ora sgomitano a caccia di un’angusta e tormentata via di fuga. Lo Spezia (33), ultimo e a rischio retrocessione dopo 14 anni passati tra A e B, non ha più margine di errore. Cerca l'impresa in casa col Venezia bionico per poi giocarsi tutto nello scontro diretto di Pescara (34). Il Delfino fa visita domani a un Padova (40) ancora non salvo. A 34 ci sono anche Bari e Reggiana. I pugliesi sono quelli più in difficoltà (tre allenatori in stagione, tre sconfitte di fila, quattro nelle ultime cinque, ritiro prolungato e tifosi in aperta contestazione), ma hanno ancora 'munizioni'. Per centrare almeno il play out è decisiva la gara del San Nicola contro l'Entella (39), prima di andare a giocarsi l'ultima di campionato al Ceravolo contro il Catanzaro già sicuro del quinto posto.