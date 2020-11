Serie B: terzo successo di fila per la Spal, Salernitana ko

SERIE B

Nell'anticipo della settima giornata di Serie B, la Spal batte 2-0 la Salernitana e centra la terza vittoria di fila. Al Mazza, decidono le reti nel primo tempo di Valoti, che al 6' segna sugli sviluppi di un calcio d'angolo, e di Di Francesco, che con una splendida azione personale trova il raddoppio al 41'. Primo ko in campionato per i granata, che sprecano l’occasione di salire momentaneamente in vetta e vengono superati proprio dalla Spal.

Al Mazza, la Spal costruisce il suo terzo successo di fila nel corso del primo tempo. Gli uomini di Marino passano in vantaggio dopo soli 5 minuti: da calcio d'angolo, Sala pesca Valoti che, tutto solo in area piccola, non ha problemi a battere Belec, firmando l'1-0. Al 41', Di Francesco raddoppia al termine di una grande percussione centrale conclusa con un destro all'angolino che vale il 2-0. Nella ripresa, la Salernitana prova a tornare in partita, ma Djuric trova solo l'esterno della rete da ottima posizione.

L'attaccante bosniaco va di nuovo vicino al gol al 70', ma il suo colpo di testa sfiora soltanto il palo alla sinistra di Berisha. Nel finale, la Spal resiste e porta a casa la terza vittoria consecutiva. I punti degli uomini di Marino sono ora 12: uno in più della Salernitana, che fallisce l'opportunità di vivere una notte in vetta alla classifica di Serie B e incassa la prima sconfitta in campionato.

