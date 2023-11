Serie B: super Depaoli, la Sampdoria vince il derby contro lo Spezia

SERIE B

I blucerchiati vincono 2-1: decide la doppietta dell'esterno. Doriani a 16 punti (di cui 12 nelle ultime 5)

© ipp La quattordicesima giornata della Serie B 2023/24 si apre con il successo per 2-1 della Sampdoria nel derby ligure contro lo Spezia. Apre le marcature Depaoli all’11’, risponde Kouda al 16' con un tap-in dopo la traversa di Amian, poi è di nuovo l'esterno a decidere il match al 78' con un colpo di testa su cross di Vieira. D’Angelo esordisce così sulla panchina spezzina con un ko, mentre i blucerchiati salgono a 16 punti (terza vittoria di fila). Espulso Pirlo.

La formazione allenata da Pirlo (senza Pedrola) cerca continuità dopo i nove punti nelle ultime quattro partite, mentre D’Angelo vuole ben figurare all'esordio sulla panchina dello Spezia. La Samp passa alla prima occasione del match: Borini calcia dal limite, la sua conclusione viene deviata e finisce sui piedi di Depaoli, che batte col destro Dragowski al 12’. La reazione ospite arriva subito dopo, quando la deviazione aerea di Amian non trova la porta. Al 16’ arriva però il pareggio: la punizione dalla sinistra di Verde pesca ancora il difensore francese, che incorna sulla traversa ma favorisce così la respinta in rete di Kouda, abile ad anticipare tutti in area piccola. I blucerchiati hanno la chance di riportarsi avanti, ma Borini e Sebastiano Esposito (opposto oggi ai fratelli Salvatore, titolare, e Francesco Pio, subentrato nella ripresa) sprecano clamorosamente da pochi passi. Il centrocampista dello Spezia sfiora la doppietta al 27’ con un colpo di testa di poco largo, ma la grande occasione è ancora dei padroni di casa, che trovano la traversa con una bella giocata al volo del talento scuola Inter, sfortunato nella circostanza. Il numero 7 ispira poco dopo il compagno di reparto con una spizzata che lo libera davanti al portiere, con l'ex Milan che colpisce il palo col mancino. Al duplice fischio c'è poi spazio anche per l’espulsione di Andrea Pirlo per proteste. La ripresa si apre con tanti falli e un crescente nervosismo tra le due compagini, che faticano a creare occasioni. A venti minuti dalla fine arriva una brutta notizia per la Samp, poiché Borini è costretto al cambio a causa di un problema muscolare. L'episodio che decide l'incontro arriva però otto minuti più tardi, quando al termine di una bella azione corale Vieira pesca l'inserimento di testa di Depaoli, che trova la doppietta e il 2-1 che vale di fatto il successo blucerchiato, il terzo consecutivo e il quarto nelle ultime cinque. I doriani salgono così a sedici punti, mentre gli spezzini restano a quota dieci.