Serie B, Spezia-Chievo 0-0: il muro Scuffet frena i clivensi

SERIE B

Si conclude con il pareggio per 0-0 l'anticipo dell'undicesima giornata di Serie B tra Spezia e Chievo. Un insuperabile Scuffet frena i clivensi che non riescono a sfondare, pur proseguendo la striscia positiva di risultati che dura dalla prima di campionato. Una traversa, colpita da Esposito per il Chievo e due pali a testa, uno per parte, colti da Garritano e Gudjohnsen.

Quando il migliore tra i tuoi avversari è il portiere, forse recriminare per i due punti persi e non gioire per quello guadagnato non è un delitto. Con questo spirito il Chievo torna a casa dopo la trasferta in Liguria, in casa dello Spezia, terminata 0-0, in cui ha dominato per tutto il primo tempo e ha sofferto solo nel finale di gara. Partono subito forte gli uomini di Marcolini, soprattutto con Meggiorini e Garritano, quest’ultimo autore di un bel tiro all’11’ che Scuffet, in serata super, devia sul palo. I veneti macinano gioco, mantengono il pallino e non lasciano spazio allo Spezia, che non riesce ad armare le frecce Ragusa e Bidaoui. Tre infortuni spezzano i ritmi nella prima frazione: per i padroni di casa escono Vignali, vittima di uno scontro aereo con Bertagnoli, e Mora per problemi muscolari. Gli stessi che affliggono poi Meggiorini, costretto ad alzare bandiera bianca al 40’. Nella ripresa lo Spezia tira fuori la testa: al 62’ Gudjohnsen calcia con potenza da fuori area ma il suo tiro si stampa sul palo, mentre Scuffet prosegue nella sua serata di grazia volando su un colpo di testa di Rodriguez al 65’. Esposito, subentrato a Obi, calcia sulla parte alta della traversa una punizione all’87’, poi nel finale c’è solo lo Spezia: due volte Bartolomei e una Gyasi fanno tremare il Picco. Ma la parità non si schioda: il Chievo raggiunge così il Crotone a 18 punti, proseguendo una striscia positiva di risultati che dura da dieci giornate. Lo Spezia sale a quota 12 punti, poco sopra la zona playout.

