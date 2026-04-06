Serie B: tris del Venezia, Serie A sempre più vicina. Pazzo pari per il Monza
I lagunari piegano 3-1 la Juve Stabia e volano in vetta, Pessina salva i brianzoli al 96’ nell’1-1 a Catanzaro
Giovanni Stroppa © Getty Images
Nel trentatreesimo turno di Serie B arriva una vittoria per il Venezia, 3-1 al Penzo contro la Juve Stabia nel segno di Adorante (doppietta). Pari invece per il Monza, 1-1 a Catanzaro in un match con tre espulsioni (Cutrone e Keita per i brianzoli, Alesi per i calabresi): Pessina al 96’ risponde a Pontisso (6’). Il Bari supera il Modena 3-1, stesso risultato del Pescara sulla Reggiana. Pari 1-1 in Cesena-Sudtirol, Mantova ok per 1-0 sull’Entella.
VENEZIA-JUVE STABIA 3-1
Il Venezia scappa via, 3-1 interno sulla Juve Stabia e allungo a +3 sul Frosinone secondo. I lagunari premono subito forte sull’acceleratore, ma per il vantaggio devono attendere il 39’, quando Giorgini devia sfortunatamente nella sua porta. I campani reagiscono immediatamente, pareggiando i conti al 45’ con Carissoni. Prima del duplice fischio però ecco che i padroni di casa tornano a mettere il muso avanti, con il solito Adorante al 48’. Nella ripresa l’attaccante degli arancioneroverdi sbaglia anche un calcio di rigore al 53’, ma si fa perdonare al 74’ quando su assist di Busio firma la sua personale doppietta che vale il definitivo 3-1. Il Venezia sale a 71 punti, in vetta a +3 sul Frosinone secondo e a +5 sul Monza terzo. La Juve Stabia rimane bloccata a 45 punti, in settima posizione.
CATANZARO-MONZA 1-1
Nervosismo, espulsioni e due gol: il Monza si salva allo scadere per 1-1 sul campo del Catanzaro in un match ricco di tensione. Pronti via e i calabresi sbloccano subito la sfida, al sesto minuto Pontisso porta avanti i padroni di casa. I giallorossi però rischiano di compromettere la loro partita al 36’, quando Alesi viene espulso direttamente. Al termine del primo tempo i brianzoli premono sfruttando l’uomo in più, ma dopo l’intervallo la parità numerica viene ristabilita: secondo cartellino giallo per Cutrone al 48’ e incontro che si gioca in dieci contro dieci. I biancorossi provano comunque ad aumentare il peso offensivo inserendo Keita Balde, ma l’ex Inter e Lazio perde la testa al 76’: rosso diretto anche per lui, ospiti in nove per l’ultimo quarto d’ora. Quando tutto lascia pensare alla vittoria dei calabresi, ecco un altro episodio carico di polemiche: calcio di rigore fischiato in pieno recupero ai brianzoli, con Pessina che al 96’ trasforma per il definitivo 1-1. Il Monza sale a 66 punti, a -5 dal Venezia primo e a -2 dal Frosinone secondo (solo a +2 sul Palermo quarto).
LE ALTRE PARTITE
Il Cesena resta ai piedi della zona play-off dopo l’1-1 casalingo contro il Sudtirol: altoatesini avanti al 3’ con Tait, i romagnoli pareggiano i conti al 17’ grazie all’autogol di Davi. Crollo del Modena, il Bari al San Nicola trova tre punti importanti in zona salvezza vincendo 3-1: i pugliesi passano grazie al rigore di Moncini al 22’, poi l’autorete di Adorni (31’) e il gol di Cuni (80’) valgono il tris. Inutile la rete di Ambrosino al 90’ per i Canarini. Non molla il Pescara, che torna ad agganciare il treno salvezza grazie al 3-1 esterno sul campo della Reggiana: Olzer (21’) e Insigne (50’) portano avanti gli ospiti, Lambourde accorcia al 68’ ma Meazzi all’89’ chiude i conti. Ora sono gli emiliani ad occupare il fondo della classifica. Punti importanti in chiave salvezza anche per il Mantova, che piega 1-0 l’Entella grazie a Marras (84’) e tiene la zona play-out a tre punti di distanza.