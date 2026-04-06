Serie B: tris del Venezia, Serie A sempre più vicina. Pazzo pari per il Monza

Nervosismo, espulsioni e due gol: il Monza si salva allo scadere per 1-1 sul campo del Catanzaro in un match ricco di tensione. Pronti via e i calabresi sbloccano subito la sfida, al sesto minuto Pontisso porta avanti i padroni di casa. I giallorossi però rischiano di compromettere la loro partita al 36’, quando Alesi viene espulso direttamente. Al termine del primo tempo i brianzoli premono sfruttando l’uomo in più, ma dopo l’intervallo la parità numerica viene ristabilita: secondo cartellino giallo per Cutrone al 48’ e incontro che si gioca in dieci contro dieci. I biancorossi provano comunque ad aumentare il peso offensivo inserendo Keita Balde, ma l’ex Inter e Lazio perde la testa al 76’: rosso diretto anche per lui, ospiti in nove per l’ultimo quarto d’ora. Quando tutto lascia pensare alla vittoria dei calabresi, ecco un altro episodio carico di polemiche: calcio di rigore fischiato in pieno recupero ai brianzoli, con Pessina che al 96’ trasforma per il definitivo 1-1. Il Monza sale a 66 punti, a -5 dal Venezia primo e a -2 dal Frosinone secondo (solo a +2 sul Palermo quarto).