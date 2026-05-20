Serie B: niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale

Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B: dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al 3' con Pohjanpalo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi, all'89': nel recupero, non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione: andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 all'U-Power Stadium.
Il Palermo si ferma ad un passo dalla clamorosa rimonta, ma a giocarsi la Serie A contro il Monza sarà il Catanzaro. In un Barbera infuocato, la gara sembra subito volgere in favore dei rosanero, perché al 3' è già 1-0 grazie al colpo di testa di Pohjanpalo. L'avvio di gara non è solo la rete dei padroni di casa, ma anche due occasioni, una per Ranocchia e una per Liberali. Poi, l'impeto rosanero si ferma e la partita si calma. L'inizio di ripresa sembra promettere bene per Inzaghi, visto che la girata di Palumbo si stampa sul palo. Non arriva il raddoppio, ma i padroni di casa sono vivi.
Gli uomini di Aquilani sembrano poter reggere, ma proprio all'89' la semifinale si apre ulteriormente: altro colpo di testa, stavolta di Modesto su splendido cross di Ranocchia. Sul 2-0 e 6 minuti di recupero, la sfida si infiamma nuovamente, ma nel recupero c'è spazio solo per l'espulsione di Pierozzi al 93' e per un triplice fischio che, secondo il Palermo, arriva troppo presto: tra le proteste nei confronti di Marcenaro parte la festa, invece, del Catanzaro, che da quinta in Regular Season si giocherà la Serie A. Sfiderà il Monza: andata il 24 maggio al Ceravolo, ritorno il 29 in Brianza. E attenzione alla squadra di Aquilani, che ha già saputo sovvertire il pronostico contro Inzaghi.
Tifosi del Palermo omaggiano Alessia La Rosa con una coreografia
Coreografia speciale in memoria della piccola Alessia La Rosa stasera allo stadio Barbera di Palermo, poco prima del fischio d'inizio del match tra i rosanero e il Catanzaro. Terminata la fase di riscaldamento pre-partita delle due squadre, per omaggiare la tifosa del Palermo scomparsa a otto anni la scorsa settimana dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, i settori curva Nord e gradinata hanno esposto delle gigantografie che ritraevano la bambina e la scritta "Alessia vola". Ad accompagnare la coreografia l'applauso di tutto lo stadio.