Serie B: niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0 ma va in finale

Sarà Monza-Catanzaro la finale playoff di Serie B: dopo il 3-0 del Ceravolo, i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al 3' con Pohjanpalo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi, all'89': nel recupero, non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione: andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 all'U-Power Stadium.



Il Palermo si ferma ad un passo dalla clamorosa rimonta, ma a giocarsi la Serie A contro il Monza sarà il Catanzaro. In un Barbera infuocato, la gara sembra subito volgere in favore dei rosanero, perché al 3' è già 1-0 grazie al colpo di testa di Pohjanpalo. L'avvio di gara non è solo la rete dei padroni di casa, ma anche due occasioni, una per Ranocchia e una per Liberali. Poi, l'impeto rosanero si ferma e la partita si calma. L'inizio di ripresa sembra promettere bene per Inzaghi, visto che la girata di Palumbo si stampa sul palo. Non arriva il raddoppio, ma i padroni di casa sono vivi.