SERIE B

Play-off Serie B: il Monza è in finale, Juve Stabia ko 2-1 al ritorno

Gli uomini di Bianco vincono all’U-Power Stadium dopo il 2-2 dell’andata: Abate eliminato

19 Mag 2026 - 22:02
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Il Monza raggiunge la finale dei play-off di Serie B: dopo il 2-2 della semifinale di andata in casa della Juve Stabia la squadra di Bianco trionfa 2-1 al ritorno all’U-Power Stadium. Dopo un primo tempo bloccato i brianzoli la sbloccano all’85’ con Cutrone: Burnete riesce a pareggiare al 90’, poi nel recupero (a porta vuota) sempre Cutrone firma il raddoppio definitivo. I biancorossi attendono in finale la vincente di Catanzaro-Palermo (andata 3-0).

Torna in finale play-off di Serie B il Monza, la Juve Stabia va ko 2-1 semifinale di ritorno e viene eliminata con il punteggio complessivo di 4-3. I brianzoli cercano di partire forte, ma con il passare dei minuti la tensione sale e i campani prendono sempre più fiducia. Le occasioni nella prima frazione di gioco sono poche, all’intervallo le reti sono ancora bianche. Nel corso della ripresa i biancorossi cercano di aumentare i giri del motore, ma per svoltare la partita servono i cambi: Bianco getta nella mischia Hernani e Cutrone, e l’ex Milan è decisivo all’85’. Gran giocata dell’altro ex Milan Bakoune, che apparecchia per il sinistro che vale l’1-0. Gli uomini di Abate non muoiono mai, e al 90’ Burnete buca Thiam con un gran sinistro sotto la traversa firmando l’1-1. Il portiere dei brianzoli nel recupero evita il colpaccio dei campani, che al 96’ subiscono anche il definitivo 2-1 in ripartenza e a porta vuota sempre a firma di Cutrone (con il portiere Confente nell’area avversaria per l’ultima punizione della speranza). Il Monza raggiunge la finale e attende la vincente tra Catanzaro e Palermo (calabresi avanti 3-0 dopo l’andata): Bianco avrà anche il favore del piazzamento in classifica. 

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