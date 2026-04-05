Serie B: il Frosinone aggancia la vetta, bene il Palermo

FROSINONE-PADOVA 2-0



Lo Stirpe fa da sfondo a Frosinone-Padova, match che si infiamma all’alba della mezz’ora: tra il 25’ e il 30’ i padroni di casa si involano infatti sul 2-0, grazie alle reti marcate in rapida successione da Raimondo e Gelli. La squadra allenata da Alvini colpisce anche una traversa al 44’ con Kvernadze, mettendosi poi ad amministrare il doppio vantaggio nella ripresa. Il triplice fischio ufficializza quindi la terza vittoria consecutiva del Frosinone, che sale a 68 punti e aggancia il Venezia capolista, almeno per una notte. Fermo a 34 punti resta il Padova, al quinto ko di fila.



PALERMO-AVELLINO 2-0



Il Palermo accoglie l’Avellino al Barbera, dove Antonio Palumbo firma l’1-0 rosanero al 12’: il centrocampista campano trafigge Daffara con un gran tiro nel sette. Gli irpini provano allora a rispondere e al 36’ riescono a pareggiare con Martin Palumbo, la cui rete viene annullata però per un fuorigioco iniziale di Izzo. Proprio il difensore dell’Avellino commette poi una follia al 42’ e riceve un rosso diretto in seguito a un intervento sconsiderato ai danni di Pierozzi. La formazione di Ballardini si ritrova così sotto sia di un gol che di un uomo e al 62’ rischia di sprofondare: Le Douaron raddoppia infatti per il Palermo, ma anche in questo caso il direttore di gara annulla il gol per un offside. È invece regolare il 2-0 siglato da Ranocchia all’82’, che permette alla squadra di Inzaghi di chiudere la partita: il Palermo si porta a 64 punti, momentaneamente a -1 dal Monza. L’Avellino rimane invece a 39 punti.