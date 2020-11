Serie B, risorge il Pescara, Cittadella sconfitto 3-1

SERIE B

La domenica di Serie B si apre con la vittoria del Pescara ai danni di uno spento Cittadella. Grazie a un fantastico avvio, gli abruzzesi ipotecano i tre punti già al termine dei primi 45 minuti trascinati dalla doppietta di Ceter (16’ e 19’) e Vokic (40’). A nulla serve il gol di Cisse al 60’. Gli uomini di Oddo esultano così per la prima volta stagionale mentre i veneti, dopo quello contro il Monza, registrano il secondo ko consecutivo. lapresse

PESCARA-CITTADELLA 3-1

Alla 7^giornata si smuove finalmente la classifica del Pescara che contro il Cittadella conquista il primo successo stagionale (3-1) e abbandona l’ultimo posto in graduatoria. Gli abruzzesi fanno loro i tre punti grazie a un superlativo primo tempo, dominato in lungo e in largo e concluso avanti di ben tre reti. Grande protagonista è Ceter che in poco più di tre minuti (16’ e 19’) mette a segno una doppietta che indirizza l’incontro sui binari biancoazzurri. Il Cittadella risponde colpendo una traversa con Ogunseye al 29’ ma, fallita l’opportunità, gli amaranto tornano a subire e al 40’ incassano il 3-0 di Vokic.

Nella ripresa Cisse ha il merito di accorciare al 60’ e dare una minima speranza agli ospiti che cinque minuti più tardi avrebbero effettivamente anche la possibilità riaprire la contesa: dal dischetto, tuttavia, Iori manca la trasformazione e l’errore difatti spegne ogni velleità dei veneti che così incassano il secondo ko consecutivo.