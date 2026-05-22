Podolski annuncia il ritiro: "Si chiude un capitolo e inizia nuova era"

22 Mag 2026 - 20:42
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MCH GOL PODOLSKI E ASSIST INIESTA 1 © sportmediaset

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Lukas Podolski ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico. L'ex attaccante della nazionale tedesca, campione del mondo nel 2014, concluderà la carriera al termine della stagione con il Gornik Zabrze, squadra polacca in cui milita dal 2021. "Si chiude un capitolo, inizia una nuova era", ha scritto Podolski sui social insieme al club. In un video pubblicato su Instagram, il 40enne ripercorre simbolicamente la propria carriera raccogliendo gli oggetti di una vita nel calcio prima di chiudere una porta con la scritta "Grazie calcio" in sei lingue. Sabato Podolski disputerà l'ultima partita di campionato contro il Radomiak Radom, occasione in cui il Gornik dovrebbe rendergli omaggio. Nato in Polonia e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Colonia, Podolski ha debuttato tra i professionisti nel 2003, diventando rapidamente un simbolo del club grazie ai gol, al carattere schietto e al forte legame con la città. Con la nazionale tedesca ha esordito nel 2004, formando negli anni successivi una delle coppie più iconiche del calcio tedesco insieme a Bastian Schweinsteiger. Il duo 'Poldi e Schweini' ha contribuito al rinnovamento dell'immagine della 'Mannschaft', culminato nel trionfo ai Mondiali del 2014 in Brasile. "Era un po' come Colonia: divertente, mai noioso e sempre portatore di energia positiva", ha detto una volta l'ex ct tedesco Joachim Loew, ricordandone anche la vicinanza ai tifosi. A livello di club, Podolski ha vestito anche le maglie di Bayern Monaco, con cui ha vinto campionato e Coppa di Germania nel 2008, oltre a Arsenal, Inter, Galatasaray e Vissel Kobe. Negli ultimi anni il tedesco ha assunto un ruolo sempre più centrale anche fuori dal campo al Gornik Zabrze. Lo scorso dicembre è diventato il secondo maggiore azionista del club e proprio questa settimana il consiglio comunale della città ha approvato la vendita dell'86% delle quote della società a Podolski, che si è impegnato a sostenerne economicamente lo sviluppo nei prossimi anni. Parallelamente al calcio, l'ex nazionale ha avviato diverse attività imprenditoriali, tra cui ristoranti kebab, gelaterie, una lega indoor di calcio a cinque fondata insieme a Mats Hummels, una soccer arena e un proprio marchio di abbigliamento.

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