Serie B, Pescara-Cittadella 1-2: da Diaw e Iori gol con vista playoff

E’ corsaro il Cittadella che, nell’anticipo della 24.a giornata di Serie B, batte il Pescara in trasferta 2-1. Ad aprire le marcature sono i veneti con Diaw (6'), mentre è Zappa al 22’ a trovare il pari per gli abruzzesi. Il gol vittoria lo firma Iori, su rigore, al 75’. Per proteste, espulso Legrottaglie, tecnico del Delfino. Ora il Cittadella è a ridosso del secondo posto con 36 punti, il Pescara a quota 32.

Ritrovarsi a San Valentino, dopo aver viaggiato praticamente a braccetto, per poi scoprire che, dopo alti e bassi, è tempo di allontanarsi. Distanti solo un punto in classifica prima della sfida dell’Adriatico-Cornacchia, abruzzesi e veneti si sono trovati di fronte per tentare di trovare un approdo sicuro nella zona playoff e l’unico ad uscire a testa alta dal confronto è proprio il Cittadella. Legrottaglie, da tre settimane sulla panchina dei biancazzurri dopo esser subentrato a Zauri, si presenta al via con un 3-5-2 abbastanza compatto, con il giovane Bocic preferito a Maniero in avanti. In un clima piuttosto teso, anche per via della cessione al Monza di Machin che la piazza pescarese sembra non aver del tutto digerito, il Delfino parte contratto e va subito sotto nel punteggio. Proia, uno dei tre centrocampisti del Cittadella schierati da Venturato nel suo 4-3-1-2, al 6’ scucchiaia con intelligenza nel cuore dell’area per Diaw che resiste ad un difensore avversario e scaglia il pallone sotto la traversa della porta difesa da Fiorillo, siglando il suo undicesimo centro stagionale. Lo schiaffo a freddo dà una scossa al Pescara che dopo una ghiotta occasione di Zappa, trova il pareggio al 22’ con lo stesso esterno destro di scuola Inter, che di testa ad incrociare, su assist di Melegoni, fulmina Paleari.

L’1-1 restituisce un po’ di serenità ai padroni di casa che però, al rientro in campo nella seconda frazione, ripropongono lo stesso canovaccio del primo tempo, rintanandosi nella propria metà campo con il Cittadella che spinge alla ricerca del vantaggio. Ma il Pescara tira fuori la testa con il trascorrere dei minuti e ci prova a più riprese con Bocic prima e con Drudi poi. Al 74’ la svolta: fallo di Elizalde, subentrato all'infortunato Del Grosso, su Diaw in area e per il signor Illuzzi è rigore. Iori spiazza Fiorillo e porta in vantaggio il Cittadella, con Legrottaglie che viene espulso dalla panchina per proteste. Il Delfino tenta il tutto per tutto nei convulsi minuti finali: entra Maniero per dare peso all'attacco, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria esterna i veneti rafforzano la loro posizione in zona playoff, il Pescara resta decimo in classifica.

