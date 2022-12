Serie B: Perugia, è Lisi-show! Castori respira, Venezia battuto 2-1

SERIE B

La doppietta (con gol capolavoro) dell’esterno perugino riporta a galla Castori, battuta d’arresto per il Venezia di Vanoli

© ipp E' una doppietta di Francesco Lisi a firmare il successo del Perugia sul Venezia nel posticipo della diciottesima giornata di Serie B. Nella nebbia del Curi finisce 2-1 per gli umbri: la gara gira all’8’ con il tiro-cross di Lisi (deviato da Candela) che beffa Joronen. Al 15’ è ancora il giocatore degli umbri a chiudere il match con un gol capolavoro al volo da fuori area. Inutile, al 93’, la rete dei lagunari di Pohjanpalo. Il Venezia si ferma dopo aver raccolto 10 punti nelle ultime 4 partite.

Un Perugia “all’ultima spiaggia” ritrova i tre punti e accarezza la penultima posizione in classifica, occupata dal Cosenza e ora distante solamente una lunghezza. A decidere il posticipo ci ha pensato Francesco Lisi, protagonista di un uno-due micidiale nel primo quarto d’ora di gioco. Gli umbri partono molto aggressivi, con una pressione altissima che porta a tanti palloni recuperati nella metà campo avversaria. All'8', proprio su un pallone recuperato sulla sinistra, Lisi apre l’interno destro per crossare: Candela devia il pallone che assume una parabola imprendibile per Joronen, è 1-0. Il Venezia non ci sta e accenna una piccola reazione, è Crnigoj a suonare la carica. Qualche minuto dopo però si completa lo show di Francesco Lisi: altra palla recuperata sulla trequarti dal Perugia, stop di petto al limite dell’area e destro secco al volo per il raddoppio. Il Venezia riprende in mano il gioco per provare la rimonta, ma la pressione biancorossa anestetizza ogni tentativo dei ragazzi di Vanoli. Nella ripresa il canovaccio è piuttosto analogo: i lagunari mantengono il possesso palla e provano l’imbucata per accorciare le distanze, il Perugia resta ordinato per tutti i novanta minuti, lucido sulle seconde palle e sempre senza chiudersi troppo dietro. Inutile nel finale la rete di Pohjanpalo, al sesto gol stagionale, che accorcia sul 2-1 a quaranta secondi dal termine. Si ferma quindi la striscia positiva del Venezia, che rimane in piena zona retrocessione a 19 punti (con Como e Cittadella). Il Perugia invece dimezza lo svantaggio, sale a quota 16 e torna pienamente a lottare per non retrocedere.