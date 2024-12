Serie B: il Pisa passa a Mantova. Sorridono Bari, Frosinone e Carrarese

MANTOVA-PISA 2-3

Il Pisa di Filippo Inzaghi si presenta al Martelli con la necessità di tornare alla vittoria per mettere pressione al Sassuolo capolista. I nerazzurri scendono in campo con un atteggiamento molto propositivo, iniziando a premere fin dalle prime battute di gara. È un approccio che dà i suoi frutti, visto che all’8’ Angori firma il vantaggio ospite, aiutato anche da una fase difensiva non perfetta del Mantova. Non passano nemmeno cinque minuti, che Lind sigla il raddoppio per il Pisa: perfetto l’assist di Moreo. I toscani sembrano in totale controllo, ma Mancuso accorcia all’improvviso le distanze per il Mantova al 28’. L’ex Palermo si ripete poi al 54’, pareggiando il risultato sul 2-2 con un gran destro che gli vale la doppietta personale. Il Pisa vede sfuggirsi la partita dalle mani e allora ci pensa Moreo a riportare avanti i nerazzurri al 66’, con un bellissimo gol al volo. Semper difende poi il vantaggio con una grande parata sulla conclusione deviata di Radaelli. Il Mantova sfiora anche il palo con Debenedetti, prima dell’uscita dal campo per infortunio di Ruocco a cinque minuti dal novantesimo: i lombardi sono così costretti a chiudere il match in dieci uomini, avendo già esaurito i cambi disponibili. Nel finale c’è spazio pure per un’altra occasione per Debenedetti, che sfiora la traversa. Il Pisa torna al successo e sale a 34 punti, agguantando il Sassuolo in vetta alla classifica, almeno per una notte. Il Mantova resta a 18.