Serie B, Modena-Cagliari sub iudice: match a rischio ripetizione

© ansa

Modena-Cagliari sub iudice. Il risultato, 2-0 per i padroni di casa, non è stato infatti omologato dal giudice sportivo. Secondo quanto riporta Ansa, il club rossoblù avrebbe presentato ricorso per il presunto doppio giallo al difensore Zappa non diventato rosso dopo il secondo cartellino. La Lega ha già comunicato a Cagliari e Modena che il responso del giudice sportivo arriverà il 13 febbraio. Un eventuale errore tecnico riconosciuto dall'arbitro Perenzoni potrebbe portare il giudice sportivo a non omologare il risultato. A quel punto Modena-Cagliari dovrebbe essere rigiocata.