Serie B: il Modena aggancia i playoff, 2-0 al Cagliari

Serie B

Al Braglia vincono i canarini grazie al rigore di Diaw e a Bonfanti, con gli uomini di Ranieri in dieci per il rosso a Rog

La ventitreesima giornata di Serie B si apre con il successo per 2-0 del Modena, che al Braglia batte il Cagliari di Claudio Ranieri. Un match già indirizzato a fine primo tempo con due episodi: il primo è il gol del vantaggio al 25' siglato da Diaw su calcio di rigore per fallo di Makoumbou su Falcinelli, con Perenzoni che assegna la massima punizione dopo l'on-field review. Il secondo, invece, arriva nel recupero del primo tempo: il capitano dei sardi Rog, già ammonito, interviene su Pergreffi e rimedia il secondo giallo, lasciando gli ospiti in dieci tra le proteste dei giocatori del Cagliari, che chiedevano il fallo a favore. A chiudere i giochi nella ripresa ci pensa Nicholas Bonfanti, che al 76' entra e dopo sette minuti raddoppia con un sinistro sotto la traversa su assist di Magnino. L'autore del secondo gol si divora anche la doppietta nel recupero, ma i rossoblù non sono più in partita: finisce 2-0, con il Modena che sale a 31 punti e aggancia momentaneamente l'ottavo posto di Pisa e Palermo. Prima sconfitta, invece, per il Cagliari di Claudio Ranieri, a +1 sui canarini ma che rischia di vedersi allontanare la zona promozione e di scivolare a -6 dal quarto posto, che vale l'accesso diretto alle semifinali playoff.