Serie B: magia di Coda, la Cremonese sconfigge il Pisa

SERIE B

L'attaccante subentra a Ciofani, che aveva segnato su rigore, e firma la rete del 2-1 sui toscani con una pennellata su punizione. I grigiorossi consolidano il quarto posto

© Getty Images La 36a giornata della Serie B si apre con l'esultanza della Cremonese, che torna a gioire dopo tre gare d'astinenza. I grigiorossi sconfiggono 2-1 il Pisa in un match che si era aperto col rigore di Ciofani (13') e si accende d'emozioni nella ripresa: D'Alessandro pareggia dopo pochi istanti (49') e Coda firma il gol-vittoria su punizione all'86'. Stroppa e i suoi si mantengono al quarto posto con 63 punti, ma la promozione diretta è ormai un miraggio.

CREMONESE-PISA 2-1

Lo Zini esulta per il ritorno alla vittoria della Cremonese, che si sblocca dopo tre gare e sconfigge 2-1 il Pisa in un match decisamente combattuto. Un successo che non cambia la classifica dei grigiorossi, sempre quarti ma con 63 punti. La promozione diretta è ormai un miraggio, per una squadra tanto bella quanto altalenante, ma questo piazzamento farebbe partire Stroppa e i suoi dalle semifinali dei playoff. L'avvio migliore è del Pisa, ma al 13' passa la Cremonese: Calabresi stende Buonaiuto e l'arbitro, dopo una on-field review, assegna il rigore che viene trasformato da Ciofani. Si tratta della prima rete stagionale per il veterano, preferito a Coda, e da qui in poi i ritmi si abbassano senza che ci siano altri rilevanti sussulti nel primo tempo. Aquilani aggredisce la ripresa con due cambi, inserendo Arena e Barbieri, e i suoi reagiscono subito. Dopo aver sfiorato il gol con l'esterno offensivo, il Pisa pareggia al 49': Moreo ruba palla ai rivali e serve D'Alessandro, che si inserisce e firma l'1-1. Zanimacchia prova a ispirare la vittoria grigiorossa, ma l'uomo decisivo è Coda, che non segnava da quasi due mesi. L'attaccante entra al 76' e, dopo dieci minuti, firma il gol-vittoria: la modalità è spettacolare, con una punizione che supera la barriera e si insacca all'incrocio dei pali. Sono 126 le reti in Serie B dell'attaccante, che si porta a nove gol dal record assoluto di Schwoch (135) nella categoria. Esulta la Cremonese, salvata da Saro nel recupero, e si rammarica il Pisa: Aquilani e i suoi restano fermi a 45 punti e i playoff, già stasera, potrebbero essere lontani quando mancano soli due giornate al termine della regular season.