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playoff serie c

Ascoli-Brescia 3-0: grande festa al Del Duca per il ritorno in Serie B

07 Giu 2026 - 21:40
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Sarà l'Ascoli ad accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della serie C. La squadra bianconera ha battuto 3-0 il Brescia al Del Duca e, in virtù dell'1-1 dell'andata, ha vinto i Play Off della Serie C. La squadra di Tomei torna in Serie B dopo due anni. Un successo meritato, con il risultato finale che rispecchia quanto espresso in campo dalle due squadre. Il vantaggio dell'Ascoli è arrivato in avvio di gara, all' 11'. Uno scambio fra Silipo e Guiebre ha liberato al tiro Rizzo Pinna che, appena entro l'area di rigore, ha inquadrato l'angolo alla destra di Gori: palla che impatta il palo interno e si insacca. La squadra di casa ha continuato a palleggiare, puntando sulla costruzione dal basso, lo schema preferito da mister Tomei. Dopo la mezz'ora il Brescia si è fatto più intraprendente. Al 31' Vitale ha parato a terra un destro di Zennaro. Ma è al 44' che Mallamo, solo davanti al portiere dell'Ascoli, ha clamorosamente fallito il gol del pareggio mettendo sul fondo. Un errore costato caro alle rondinelle di mister Corini. È il 7' e al primo affondo nella ripresa, infatti, al termine di un'azione personale a cavallo della linea di fondo, Silipo manda in tilt la difesa ospite e di sinistro firma di prepotenza il gol del 2-0 per l'Ascoli. Bianconeri padroni del campo e che al 41' segnano il definitivo 3-0 con Milanese. Poi è festa bianconera al Del Duca e in città.

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