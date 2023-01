Serie B: l’Ascoli si arrende al Palermo, Brunori lancia Corini

22a GIORNATA

L’attaccante rosanero sbaglia un rigore, ma si fa perdonare: i siciliani vicino 2-1 e agganciano il Pisa in zona playoff

© italyphotopress Vittoria per 2-1 del Palermo in casa dell’Ascoli, nella 22a giornata di Serie B. Vantaggio degli ospiti al 15’ con Brunori. Al 64’ ci pensa però Forte a pareggiare i conti, in mischia. Rigore per i rosanero al 71’, ma Leali nega il bis al bomber dei siciliani. Brunori si riscatta poi all’82’ con il gol-vittoria: ora sono 12 gol stagionali nel campionato cadetto. Il Palermo vola a 31 punti e affianca il Pisa all’ottavo posto, Ascoli fermo a 26.

Tre punti che sanno di playoff quelli che il Palermo trova sul campo dell’Ascoli, battuto per 2-1. Al 15’ in vantaggio gli ospiti con un contropiede magistrale finalizzato da Brunori. I bianconeri provano a reagire, ma la squadra di Corini per poco non raddoppia dalla distanza con Valente. Nella ripresa rosanero ancora pericolosi con il colpo di testa di Di Mariano al 48’, che però non trova la porta. Al 53’ ci prova per i padroni di casa Ciciretti dal vertice destro dell’area di rigore, ma il suo destro termina di poco a lato. La pressione della formazione di Bucchi mette a dura prova la difesa dei siciliani e al 64’ arriva il pareggio con Forte che, al suo esordio con la nuova maglia, fa 1-1 in mischia dopo un calcio d’angolo. Al 70' l’arbitro Feliciani assegna un calcio di rigore per un contatto tra Simic e Brunori, che s’incarica della battuta, ma Leali indovina l’angolo e si resta in parità: terzo errore dal dischetto per il capitano classe 1994. La partita è vivace e, su un ribaltamento di fronte, Brunori si perdonare e pesca l’incrocio col destro all’82’ per la sua dodicesima rete stagionale in Serie B. Nel finale è vano l’assalto dell’Ascoli, che perde 2-1 e resta così al dodicesimo posto a 26 punti, mentre il Palermo aggancia il Pisa a quota 31 e si affaccia in zona-playoff.

