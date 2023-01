Serie B: la Reggina cade contro il Sudtirol, il Perugia vince a Bari. Ok la Ternana

SERIE B

La squadra di Inzaghi perde 2-1 a Bolzano, cade anche il Parma a Cosenza. Il Como vince a Brescia

© ipp Nella 22a giornata di Serie B cade la Reggina di Inzaghi, sconfitta 2-1 in casa del Sudtirol. Decisivo Odogwu con una doppietta. Male anche il Bari, dominato e battuto in casa dal Perugia 2-0. Punti importanti in zona playoff per la Ternana, che supera 2-1 il Modena. Battuta d’arresto per il Parma, che perde 1-0 a Cosenza. Il Como vince 1-0 in trasferta contro il Brescia, termina in pareggio il derby veneto tra Venezia e Cittadella (1-1).



SUDTIROL-REGGINA 2-1

Cade la Reggina, sconfitta 2-1 a Bolzano contro il Sudtirol. La squadra di Inzaghi inizia piano ma con il passare dei minuti prende le misure e sfiora il gol del vantaggio, prima con la traversa di Menez, poi con la conclusione Pierozzi. A sbloccare il tabellino però sono i padroni di casa, che al 36’ trovano l’1-0 con il destro sottomisura di Odogwu su assist da destra di Rover. Reazione immediata degli amaranto, che sei minuti più tardi segnano il pari con un destro meraviglioso da fuori area di Jeremy Menez. Nei secondi 45 minuti la squadra di Bisoli concede poco e si avvicina con più frequenza verso la porta avversaria. È nuovamente Odogwu a prendersi la copertina del match, quando all’85’ porta nuovamente in vantaggio i suoi con un colpo di testa su calcio d’angolo. Finisce 2-1, con il Sudtirol che registra la terza vittoria consecutiva e sale a 35 punti. Resta a 39 la Reggina di Inzaghi.

BARI-PERUGIA 0-2

Il Bari senza Cheddira non va, al San Nicola vince il Perugia 2-0. Un primo tempo in cui regna l’equilibrio, con le due formazioni che si dividono l’inerzia del match. Ad andare più vicino al vantaggio è la squadra di Castori, con il colpo di testa di Rosi su corner respinto da Caprile. Il portiere dei pugliesi diventa protagonista anche all’inizio della ripresa, quando neutralizza il destro a colpo sicuro di Olivieri con una grande reazione di riflessi. Gli umbri giocano meglio e al 75’ passano in vantaggio: cross dalla destra di Casasola che trova la testa di Di Serio. Il numero 20 del Perugia chiude di fatto la partita sei minuti più tardi, realizzando la sua doppietta personale a coronare una grande prestazione. Termina 2-0, con il Perugia che sale a quota 23 punti. Fermo a 33 il Bari.

TERNANA-MODENA 2-1

Punti importanti in zona playoff per la Ternana, che supera il Modena in casa 2-1. Inizio straripante degli umbri che passano in vantaggio al 7’ con il bell’inserimento di Ghiringhelli, che in tuffo, sul traversone di Corrado, batte Gagno e fa 1-0. Pochi minuti più tardi arriva anche il raddoppio: al 16’ Palumbo calcia dalla bandierina, il pallone viene sporcato sul primo palo e resta a mezz’aria, prima di tutti ci arriva Favilli che va in gol con un altro colpo di testa. Tre minuti dopo padroni di casa segnano persino il 3-0, sempre con Ghiringhelli, ma il Var annulla per un fuorigioco di Favilli. Gli emiliani provano ad accorciare, tiepidamente con Strizzolo nel finale di tempo. All’inizio della seconda frazione la squadra di Tesser accorcia le distanze, con il rigore trasformato da Falcinelli al 51’. I gialloblù falliscono clamorosamente l’occasione del pareggio al 77’, con Bonfanti che da pochi passi colpisce il palo. Finisce 2-1, con gli umbri che salgono a 32 punti in classifica. Il Modena rimane a quota 28.

COSENZA-PARMA 1-0

Occasione sprecata per il Parma, che esce sconfitto 1-0 a Cosenza. I padroni di casa sbloccano la partita dopo 4 minuti, con Florenzi che riceve il pallone di Marras dalla sinistra, salta il difensore con lo stop a seguire e chiude incrociando con il destro per l’1-0. Gli emiliani iniziano a prendere in mano la partita nella seconda metà del primo tempo, senza però avvicinarsi all’1-1. Nel secondo tempo il Parma tiene maggiormente il possesso, alla ricerca del pari. I calabresi sfiorano il 2-0 con il destro di Nasti che si stampa sulla traversa, ma qualche istante dopo la partita cambia con l’espulsione di Cortinovis che lascia in 10 i padroni di casa. Il Parma prova il forcing finale per il pareggio, ma i calabresi resistono e vincono 1-0. Punti importantissimi per il Cosenza che aggancia il Venezia a quota 21. Rimane a 30 la squadra di Pecchia.

BRESCIA-COMO 0-1

Il Como vince il derby lombardo in casa del Brescia per 1-0. Partita bloccata nei primi 45 minuti di gioco: ritmi non eccessivamente alti e solamente un paio di grandi occasioni, una per parte. Prima per i padroni di casa il destro a botta sicura di Rodriguez nell’area piccola salvato sulla linea da Binks, poi per gli ospiti la discesa sulla sinistra di Parigini che chiude troppo l’interno sinistro al tiro. In chiusura di primo tempo il Brescia resta in inferiorità numerica, dopo l’espulsione diretta di Mangraviti per fallo da ultimo uomo su Cutrone. Il Como nella ripresa inizia a spingere approfittando della superiorità numerica, e trova il vantaggio al 61’ con Baselli, che mette in rete il pallone respinto da Andrenacci sulla conclusione di Bellemo. Gli ospiti gestiscono fino in fondo, con il Brescia che resta addirittura in 9 nel finale per l’espulsione di Papetti. Finisce 1-0, con la squadra di Longo (26 punti) che supera proprio quella di Clotet (25 punti) in classifica.

VENEZIA-CITTADELLA 1-1

Finisce 1-1 il derby veneto, potenzialmente decisivo in ottica salvezza. Al Penzo un primo tempo piuttosto nervoso, con il Venezia che crea qualcosa in più rispetto agli avversari. Sono proprio gli arancioneroverdi a mettere il muso in avanti, con il calcio di rigore trasformato da Pohjanpalo al 29’. Gli ospiti accennano la reazione, e al minuto 38 arriva il pareggio dell’1-1, sempre su calcio di rigore, guadagnato e trasformato da Antonucci. Nel secondo tempo le cose non cambiano, con la gara che resta bloccata e il nervosismo cresce con il passare del tempo. Al minuto 81 i padroni di casa restano in inferiorità numerica, per via dell’espulsione diretta di Haps assegnata da Valeri dopo il consulto al Var. Gli ospiti cercano il gol vittoria nel finale, approfittando della superiorità, ma la partita finisce in pareggio. Un punto per entrambe, con il Cittadella che tocca quota 24. 21 i punti totalizzati finora dal Venezia, in piena zona retrocessione.