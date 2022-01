Serie B: in vetta frenano Pisa e Brescia, il Monza si fa sotto

SERIE B

I toscani non vanno oltre lo 0-0 sul campo della Spal, Rondinelle fermate in casa 1-1 dalla Ternana. Cade anche il Benevento mentre Stroppa supera 1-0 la Reggina

Frenano tutte le squadre in testa alla Serie B nella 20esima giornata. Il Pisa non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa della Spal, ma resta primo perché Brescia e Benevento non ne approfittano: per le Rondinelle 1-1 con la Ternana, i campani cadono 2-0 ad Alessandria. Sorride il Monza, che avvicina la vetta grazie all’1-0 sulla Reggina. Vittoria per l’Ascoli 3-1 a Cosenza e colpo a sorpresa del Pordenone 1-0 a Perugia, Como-Crotone è 1-1.

ALESSANDRIA-BENEVENTO 2-0

Tonfo a sorpresa del Benevento che ritrova la sconfitta dopo sei risultati utili consecutivi e non si avvicina alla vetta della classifica, mentre per l’Alessandria sono tre punti d’oro in chiave salvezza. Nella sfida tra la testa e la coda della Serie B, i padroni di casa fanno la partita e infilano l’uno-due decisivo tra il primo e il secondo tempo: vantaggio di Lunetta al 38’, raddoppio di Casarini al 54’ e i campani non riescono più a reagire.



BRESCIA-TERNANA 1-1

Brutta frenata del Brescia che manca l’occasione di portarsi al primo posto in classifica, mentre per la Ternana è un piccolo passo verso la salvezza. Nella sfida tra due ex grandi bomber ora in panchina, è la squadra di Lucarelli a partire forte e passare in vantaggio al 12’ con Sorensen. L’1-0 dura però solo diciotto minuti perché Jagiello firma il pari per gli uomini di Pippo Inzaghi. Nel secondo tempo le Rondinelle provano l’assalto ma gli umbri si difendono bene e ne deriva un giusto pari.

COMO-CROTONE 1-1

Pari ed emozioni tra Como e Crotone, alla fine il punto serve a poco con i calabresi sempre terzultimi e i lombardi che mancano l’occasione di allontanarsi dalle parti pericolose della classifica. Avvio di partita spumeggiante con arbitro e Var protagonisti: al 22’ Cerri infila Festa dagli 11 metri e regala il vantaggio ai padroni di casa, i calabresi però reagiscono subito e dopo appena sette minuti Maric, sempre su rigore, sigla il pari. A questo punto vige l’equilibrio e nessuna delle due formazioni riesce a prevalere, serve allora un lampo per decidere la partita e ci pensa Gabrielloni, entrato da pochi secondi, al minuto 83’. Il Var però spezza l’esultanza dei padroni di casa, il Crotone alza il muro e nonostante il rosso di Schiro nel recupero non capitola.

COSENZA-ASCOLI 1-3

Colpo esterno dell’Ascoli che vola in zona playoff mentre il Cosenza resta invischiato nelle parti rischiose della classifica. Marchigiani sugli scudi dai primissimi minuti e subito Collocolo concretizza per il vantaggio ascolano al 6’. Gli ospiti sono più centrati e si difendono per poi ripartire, in avvio di ripresa però Tsadjout infila il portiere sbagliato e firma l’autogol dell’1-1. Oggi però l’Ascoli è in forma e non si disunisce, anzi torna a spingere trovando il nuovo vantaggio al 72’ con Caligara. Il Cosenza, anche con un uomo in meno per il rosso a Bittante al 53’, fa molta fatica a organizzare la rimonta, allora all'86’ Iliev cala il definitivo tris.

MONZA-REGGINA 1-0

Torna alla vittoria il Monza dopo due partite e si rilancia in piena zona playoff avvicinando la vetta della classifica. Contro una Reggina in profonda crisi, è Dany Mota al 52’ a porta avanti i brianzoli. Al 63’ Colpani sembra mettere la parola fine alla partita, ma il Var annulla il raddoppio per fuorigioco. Poco male, gli ospiti non sono quasi mai pericolosi e allora la squadra di Stroppa può amministrare fino al triplice fischio.

SPAL-PISA 0-0

In questa ventesima giornata negativa per le squadre in vetta alla classifica, anche il Pisa non riesce ad allungare e, pur restando al primo posto, non va oltre lo 0-0 in casa di una Spal sempre molto vicina alla zona playout. Sono i toscani a fare la partita e a provarci di più, ma l’attacco è sterile e neanche l’ingresso di Lucca nella ripresa risolve la situazione. I ferraresi si difendono con ordine e non disdegnano anche qualche sortita offensiva, poi si accontentano di un prezioso pari.

PERUGIA-PORDENONE 0-1

Incredibile e sorprendente vittoria del Pordenone, che sbanca Perugia all’ultimo respiro e compie un piccolissimo passo in avanti verso una salvezza che sarebbe davvero miracolosa, restando comunque penultimo con appena undici punti. Per il Grifone invece è un brutto crollo che allontana gli umbri, incapaci di vincere da quattro partite, dalla zona playoff. Sono in realtà i padroni di casa a provarci di più, ma gli attacchi sbattono sempre sull’ordinata difesa neroverde. Il match è equilibrato e privo di grandissime emozioni, ma proprio quando lo 0-0 sembra cosa fatta arriva il lampo di Cambiaghi al 90’ che regala ai Ramarri un insperato successo dopo un solo punto nelle ultime quattro partite.