Serie B: Balotelli regala il secondo posto al Monza, vincono Venezia e Salernitana

SERIE B

Va al Monza il big match della ventiquattresima giornata di Serie B: al Bentegodi, infatti, i brianzoli battono 1-0 il Chievo grazie al gol di testa di Balotelli al 60' e volano al secondo posto. In zona playoff, vincono anche Venezia e Salernitana: i lagunari, sotto di due reti, superano 3-2 l'Entella, mentre i granata passano 2-0 sul campo dell'Ascoli. Il Cittadella crolla 3-0 in casa contro la Reggiana, il Vicenza ferma sul 2-2 la Spal. lapresse

VENEZIA-ENTELLA 3-2

Super rimonta del Venezia, che ottiene la quarta vittoria di fila. Quella del Penzo, però, ha il sapore di impresa, soprattutto per quanto successo nella prima mezz'ora. L'Entella, infatti, passa al 25' grazie al diagonale di Brescianini, che batte Pomini sull'assist di Schenetti, che tre minuti dopo firma il raddoppio con una splendida azione personale. Prima dell'intervallo, però, la formazione di Zanetti accorcia le distanze con Fiordilino, che insacca dopo la parata di Russo sul sinistro da posizione defilata di Forte. Ad inizio ripresa, i lagunari rimontano tra il 52' e il 54': a firmare il sorpasso è Johnsen, che sfrutta due assist di Aramu e insacca da pochi passi, portando i veneti sul 3-2. Al 78', Modolo colpisce il palo e Volpi annulla il possibile poker per fuorigioco, ma il Venezia porta comunque a casa tre punti tanto sudati quanto preziosi. L'Entella, al quinto ko di fila, è ora ultimo in solitaria.

ASCOLI-SALERNITANA 0-2

Vittoria con apprensione finale per la Salernitana. Al Del Duca, la formazione di Castori impiega appena 24 minuti a portare a casa tre punti fondamentali. I granata sbloccano il risultato già al 2': Capezzi approfitta del rinvio sbagliato di D'Orazio e serve Tutino, che a porta vuota insacca. La rete non accontenta i granata, che sfiorano subito il raddoppio con Gondo, ma il 2-0 arriva comunque al 24' e ancora grazie a Tutino, che firma la doppietta con l'esterno destro dopo aver vinto un rimpallo. Al 53', l'ex Empoli e Verona colpisce anche una traversa, sfiorando la tripletta. Nel finale, Patryk Dziczek accusa un malore in campo , con il match interrotto per diversi minuti. La sfida, però, riprende e la Salernitana porta a casa un'importante vittoria che la proietta a 41 punti insieme al Venezia.

CITTADELLA-REGGIANA 0-3

Brutta sconfitta per il Cittadella, che perde 3-0 in casa e abbandona la zona promozione diretta. Al Tombolato, quasi a sorpresa, va in scena un monologo della Reggiana, avanti dopo appena due minuti per grazie alla deviazione da corner di Eloge, che sfrutta la spizzata di Ardemagni. Gli emiliani non si fermano e, al 28', trovano addirittura il 2-0: cross di Siligardi e destro al volo di Laribi che batte Maniero. Gli uomini di Alvini dominano e, al 51', trovano il tris grazie a Mazzocchi, che riceve da Laribi e insacca con un diagonale destro perfetto, chiudendo di fatto la partita. Il Cittadella non c'è più: sette minuti dopo il 3-0 Laribi colpisce la traversa. Finale tranquillo per la Reggiana, che centra la terza vittoria nelle ultime quattro e resta sopra la zona playout. Venturato, invece, incassa il settimo ko in campionato e resta a quota 39.

VICENZA-SPAL 2-2

Botta e risposta al Menti, con il Vicenza che costringe un'altra big al pari. Stavolta, a perdere due punti preziosi, è la Spal, che parte bene ma si scioglie alla distanza. I ferraresi si portano in vantaggio al 27' con il solito Paloschi, che riceve la sponda di testa da Valoti, dribbla Padella e batte Grandi. Prima dell'intervallo arriva il 2-0, e lo firma proprio Valoti, che trasforma il rigore assegnato per un dubbio fallo di mano di Padella. Nella ripresa, però, i biancorossi accorciano le distanze al 70' grazie al colpo di testa di Pasini e, cinque minuti dopo, trovano il pareggio con il destro in area di Meggiorini. Un 2-2 che non consente alla formazione di Marino di tenere il passo di Venezia e Salernitana, mentre il Vicenza sale a 27, a +1 sulla zona playout.

BRESCIA-CREMONESE 1-2

Successo fondamentale per la Cremonese, che trova una grande rimonta sul Brescia e aggancia proprio le Rondinelle a quota 26. Al Rigamonti, a sbloccare il match sono i padroni di casa, che al 28' segnano l'1-0 grazie al tap-in di Ayé sull'ottimo assist di Donnarumma. Ad inizio ripresa, al 53', la Cremonese pareggia grazie a Ciofani, che si conquista e trasforma il calcio di rigore spiazzando Joronen e firmando l'1-1. La rete sblocca i grigiorossi, che trovano addirittura l'1-2 grazie ancora all'ex Frosinone, che segna di testa su cross di Baez. Inutile il forcing finale degli uomini di Clotet, espulso per proteste: il Brescia incassa la decima sconfitta in campionato.