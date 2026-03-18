Insigne is on fire! Due assist e un gol per trascinare il Pescara alla salvezza

Tre gol in 18 giorni, assist, giocate da campione e adesso Pescara sogna. Da quando Lorenzo Insigne è tornato a casa a distanza di 14 anni, la squadra di Gorgone ha iniziato a volare e ora può credere a una salvezza che solo poche settimane fa era del tutto insperata. Merito della classe e della leadership del campione d'Europa con l'Italia, che dopo essere tornato al gol in occasione del successo casalingo per 2-1 ai danni del Palermo e aver segnato anche al Bari, questa sera ha trascinato gli abruzzesi al successo sull'Entella fornendo due assist e firmando la rete del definitivo 3-0. Una vittoria fondamentale, che accorcia notevolmente le distanze in classifica e porta il Pescara a soli tre punti dalla zona salvezza e a due da quella playout.