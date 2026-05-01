Psg-Bayern partita simbolo di TikTok? Luis Enrique sbotta: "Opinione di m…a"

Quattro giorni dopo, l'incredibile semifinale di andata di Champions League tra Psg e Bayern continua a far discutere e anche il tecnico dei francesi, Luis Enrique, ha voluto dire la sua in conferenza stampa rispondendo in modo piuttosto duro al giornalista francese Frederic Hermel, che ha definito il match 'un simbolo dell'epoca TikTok': "È come nella vita, ci sono pareri ovunque - le parole del tecnico spagnolo - E penso che non sia fondamentale rispettare tutte le opinioni perché, se un'opinione è di m***a, non sei obbligato a rispettarla..."