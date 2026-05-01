Barcellona, Flick: "Yamal sarà in forma per i Mondiali"

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha assicurato che la stella della nazionale spagnola Lamine Yamal, attualmente infortunato, sarà pronto per i Mondiali (11 giugno-19 luglio) che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. "Sta facendo buoni progressi. Penso che lo vedremo ai Mondiali - ha detto Flick in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro l'Osasuna - Ha più tempo per recuperare e tornare, ed è quello che vuole". L'attaccante diciottenne del Barcellona ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra il 22 aprile durante una partita di campionato contro il Celta Vigo. Il giorno successivo, il Barça ha annunciato che il giovane talento spagnolo (25 presenze), autore di 24 gol in questa stagione in tutte le competizioni, avrebbe saltato il resto della stagione, ma che sarebbe stato disponibile per i suoi primi Mondiali quest'estate.