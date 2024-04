Serie B: il Südtirol frena il Parma, colpo playoff del Brescia

SERIE B

La capolista pareggia 0-0, le Rondinelle battono 3-1 il Pisa. Pari tra Feralpisalò e Cosenza

© ipp Il Parma frena in trasferta contro il Südtirol con il risultato di 0-0 nel match valido per la trentaduesima giornata di Serie B, restando saldamente in vetta a +8 sul terzo posto. Il Brescia piega 3-1 il Pisa nella sfida playoff (doppietta di Moncini) e balza al settimo posto, mentre termina 2-2 lo scontro salvezza tra Feralpisalò e Cosenza. Parità in Spezia-Lecco 1-1 (ospiti in dieci uomini dal 66') e Ternana-Modena 0-0.

SÜDTIROL-PARMA 0-0

La prima grande occasione del match capita a Mihaila, con una bella conclusione a giro dalla distanza terminata sulla parte alta della traversa. Gli emiliani costruiscono un'altra chance in ripartenza al 24’ sull'asse rumeno, ma il numero 28 di Pecchia calcia su Poluzzi da ottima posizione. Il Parma spinge alla ricerca del gol ma non riesce a calciare nello specchio per quasi tutto il secondo tempo, faticando a concretizzare la mole di gioco prodotta. Man ha sul piede la potenziale palla dell’1-0 nel finale, ma Poluzzi è attento, mentre Rover manda fuori di pochissimo nel recupero in ripartenza. Termina così 0-0 la sfida del Druso: crociati a +7 sulla Cremonese, padroni di casa a quota trentanove punti.

BRESCIA-PISA 3-1

Il grande equilibrio della prima frazione non regala tiri verso lo specchio dei due estremi difensori fino al 35’, quando Moncini porta avanti le Rondinelle in contropiede su assist perfetto di Bianchi, abile ad approfittare di un errore di Calabresi. Gli uomini di Maran raddoppiano in apertura di secondo tempo proprio con l'ex Genoa, letale con un destro sotto la traversa. Il tris è nuovamente opera di Moncini, bravo a superare Loria con un destro dal limite. Torregrossa firma su rigore il 3-1 finale. Successo importante in ottica playoff per il Brescia, che agguanta il settimo posto a quota 45 punti e stacca i nerazzurri, fermi a quaranta.

SPEZIA-LECCO 1-1

I liguri passano dopo dodici minuti con Hristov, che incorna alla perfezione il calcio di punizione dalla trequarti di Salvatore Esposito. Gli uomini di D’Angelo spingono alla ricerca del raddoppio ma Lamanna è reattivo sulla deviazione volante di Falcinelli e sul potente sinistro di Verde. Gli ospiti sono cinici e pareggiano poco prima dell'intervallo con Buso, marcatore grazie ad un tiro-cross beffardo per Zoet. Degli Innocenti rischia di completare la rimonta al termine di una grande azione personale, conclusa con un tiro di poco fuori, ma l'episodio che cambia ulteriormente la sfida arriva al 66’: Sersanti rimedia il secondo cartellino e lascia i lombardi in dieci. Salvatore Esposito colpisce un palo su calcio di punizione a dieci minuti dalla fine. Lo Spezia sale a 35 punti, Lecco ancora ultimo.

FERALPISALÒ-COSENZA 2-2

Basta poco più di un minuto agli ospiti per crearsi la prima palla-gol, ma Mazzocchi calcia clamorosamente alto sull'assist di Tutino. La formazione allenata da Zaffaroni colpisce alla prima occasione utile con La Mantia, bravo ad anticipare Gyamfi con un colpo di testa vincente sul cross di Felici. La risposta calabrese viene firmata dal solito Tutino, autore di un altro meraviglioso gol in acrobazia al 27’ su invito dalla destra di Marras. La Feralpisalò si riporta avanti in apertura di secondo tempo: La Mantia si fa parare il calcio di rigore, Letizia mette in rete ma l'arbitro annulla con l'ausilio del Var, facendo ripetere il penalty. L'attaccante questa volta non fallisce ed è doppietta. Il Cosenza non demorde e trova il 2-2 al 74’ con il diagonale di Antonucci, che permette agli ospiti di tenere i padroni di casa a -4 nella lotta salvezza. Micai provvidenziale nel finale su Compagnon.

TERNANA-MODENA 0-0

Primo tempo non particolarmente entusiasmante al Liberati fino alla mezz'ora, con il Modena vicino due volte al vantaggio nel giro di pochi minuti: Magnino colpisce a botta sicura in area piccola ma Iannarilli si supera, dopodiché Tremolada ci prova con un mancino piazzato dal limite ma la palla esce di pochissimo. Il portiere degli umbri è nuovamente prodigioso sulla botta al volo di Santoro e sul tentativo da fuori area di Palumbo, portando le Fere sullo 0-0 all'intervallo. Zaro e Luperini hanno la possibilità di sbloccare la sfida prima dell'ora di gioco, gli ospiti continuano a spingere ma l’eroe della partita è Dalle Mura, provvidenziale con un salvataggio sulla linea su Abiuso in pieno recupero per blindare lo 0-0 finale.