Serie B: la Cremonese stende il Bari e si prende il secondo posto momentaneo

32a giornata

La squadra di Stroppa trionfa 2-1 al San Nicola grazie all’autorete di Maiello e a Collocolo, sorpasso temporaneo a Como e Venezia

© twitter Nell’anticipo della trentaduesima giornata di Serie B torna al successo la Cremonese, che supera 2-1 il Bari tra le mura del San Nicola. La squadra di Stroppa passa in vantaggio al primo minuto grazie all’autogol di Maiello, resiste alla reazione pugliese e poi chiude i conti al 65’ con la zampata di Collocolo. Inutile per Iachini la rete di Edjouma al 92’. I grigiorossi scavalcano momentaneamente Como e Venezia, salendo al secondo posto.

Torna a sorridere la Cremonese, che dopo le due sconfitte contro Sudtirol e Feralpisalò trova i tre punti al San Nicola nel 2-1 contro il Bari. Pronti via e gli ospiti colpiscono dopo cinquantanove secondi: combinazione perfetta di Tsadjout e Majer, con la sfera che arriva dalle parti di Sernicola. Il cross dell’esterno viene deviato da Maiello, sfortunatamente per lui alle spalle di Brenno, per l’1-0 dei grigiorossi. La reazione pugliese non si fa attendere, con un paio di folate che però non vanno oltre lo spavento per gli uomini di Stroppa. La gara si innervosisce leggermente, con i ritmi che calano e tante interruzioni di gioco. Verso la fine della prima frazione la squadra di Iachini torna a farsi vedere in avanti, ma al duplice fischio la Cremonese rimane avanti di un gol, sull’1-0. In avvio di ripresa i grigiorossi rischiano di subire subito il pari, ma Jungdal salva tutto dopo la giocata di Di Cesare. Poco dopo l'ora di gioco la squadra ospite, nel miglior momento del Bari, riesce a trovare il raddoppio della sicurezza: al 65’ altra cavalcata di Tsadjout, che arriva fino in fondo sulla sinistra e apparecchia per la zampata del 2-0 di Collocolo. Nei minuti restanti i biancorossi cercano in ogni modo di riaprire i conti, riuscendoci solamente al 92’ grazie ad Edjouma, quando però è ormai troppo tardi. Vince la Cremonese 2-1 e sale a 59 punti, momentaneamente al secondo posto sorpassando Como e Venezia. Fermo invece a quota 35 il Bari, pericolosamente quattordicesimo.