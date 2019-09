Serie B: il Pescara vince 2-1 a Cosenza, 0-0 e due pali per il Crotone con l’Empoli  

Nella 3.a giornata di Serie B il Pescara va a vincere 2-1 sul campo del Cosenza. Ospiti in vantaggio al 30’ con il calcio di rigore realizzato da Tumminello per un fallo di Sciaudone che poi pareggia al 70’ con un tiro da fuori. Galano però all’89’ fa esultare i biancoazzurri. Tra Crotone ed Empoli finisce 0-0, sfortunati i padroni di casa che nel primo tempo trovano due pali, uno con il quasi autogol di Dezi, l’altro con Gigliotti.

COSENZA-PESCARA 1-2

Cosenza che prova a partire forte con le opportunità per Carretta e Kanoute, ma che si trova costretto a rincorrere alla fine del primo tempo. Al 30’, infatti, Tumminello realizza un calcio di rigore per fallo di Sciaudone su Di Grazia, poi è costretto a uscire qualche minuto dopo per infortunio. Prima dell’intervallo ancora un’occasione per il Pescara, pericoloso con Galano. Sciaudone si fa però perdonare nella ripresa con il gol del pareggio al 70’ con una conclusione dalla media distanza. Pescara che vince nel finale grazie a Galano che sull’intuizione profonda di Kastanos all’89’ batte con il sinistro in area Perina. Con questo successo il Pescara sale a 6 punti in classifica, Cosenza fermo a 1 dopo tre gare.



CROTONE-EMPOLI 0-0

Padroni di casa che possono prendersela con la sfortuna dopo i primi 45 minuti di gioco. La squadra di Stroppa infatti colpisce due legni, il primo al 27’ quando Dezi rischia di spedire il pallone nella propria porta trovando per sua fortuna il palo, poi al 34’ con Gigliotti che da situazione di calcio d’angolo trova anche lui il palo. Empoli pericoloso solo nel finale con Dezi. Nella ripresa prosegue la spinta del Crotone che inserisce anche Maxi Lopez senza però riuscire a piegare la resistenza dell’Empoli che crea una sola grande occasione, con Gigliotti che però è bravissimo su Moreo. Finisce senza gol, Crotone ed Empoli restano insieme in classifica a quota 5 punti.