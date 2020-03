Serie B: il Pescara supera in casa l’Ascoli 2-1, decisivo Memushaj  

SERIE B

Nella 26esima giornata di Serie B il Pescara supera l’Ascoli 2-1 nel derby dell’Adriatico, la squadra di Legrottaglie si porta a +4 in classifica sugli uomini di Stellone. Nel primo tempo un errore di Leali regala il pallone a Galano che serve Busellato per il vantaggio dei padroni di casa al 44’, Morosini in contropiede pareggia tre minuti più tardi. Nella ripresa il Pescara attacca con convinzione e trova il gol decisivo con Memushaj dalla distanza all’80’.

Nel derby dell’Adriatico il Pescara di Legrottaglie si rialza dopo tre sconfitte consecutive e vince 2-1 grazie a una ripresa convincente. L’Ascoli non è sceso in campo la scorsa settimana per il rinvio della partita contro la Cremonese, arriva a questo derby più riposato ma nonostante questo abbassa il ritmo nel secondo tempo e non riesce a replicare agli attacchi del Pescara, che ora a quattro punti in classifica in più rispetto ai rivali. Momento difficile per Stellone, arrivato a febbraio dopo l’esonerato Zanetti e che finora ha rimediato un pareggio e due sconfitte sulla nuova panchina. Allo stadio Adriatico le squadre iniziano a giocare a viso aperto alla ricerca della rete che può sbloccare il match. L’Ascoli attacca con convinzione soprattutto a partire dal lato destro del fronte offensivo, Trotta e Scamacca si rendono pericolosi, Fiorillo si deve superare per respingere la conclusione del secondo. Dopo la mezz’ora si sveglia il Pescara che si fa vedere nella metà campo degli avversari. Al 44’ erroraccio di Leali che svirgola un rinvio, la sfera finisce tra i piedi di Galano che serve Busellato che, tutto solo, non può sbagliare per il vantaggio dei padroni di casa. Gli ospiti non si perdono d’animo e pareggiano al secondo minuto di recupero della prima frazione, ripartenza perfetta e assist di Scamacca per Morosini che supera Fiorillo con un preciso rasoterra, 1-1. Quarto gol con la nuova maglia per Morosini, ottimo impatto per il fantasista arrivato in prestito dal Brescia. Nella ripresa il Pescara alza il baricentro e controlla il match, Palmiero impegna Leali dalla distanza. Al 57’ è addirittura Scamacca a salvare sulla linea la conclusione di Bettella, poi ci prova anche Galano dal limite ma Leali blocca senza problemi. Il gol arriva all’80’, grande conclusione di Memushaj dalla distanza ed è 2-1. Negli ultimi minuti Galano sfiora il tris ma Leali lo ferma, poi l’Ascoli colpisce due volte il palo nella stessa azione con Piccinocchi (deviazione di Fiorillo) e Cavion. L’assalto finale si rivela inutile, Legrottaglie può tirare un sospiro di sollievo ed esultare con i suoi.