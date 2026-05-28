Milan, Capello durissimo: "Sembra di essere alla fiera dell'est, perché Iraola dovrebbe venire?"

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Capello ha usato parole pesanti per commentare quanto sta accadendo in casa Milan, con Gerry Cardinale impegnato a ridisegnare la società dopo il fallimento dell'ultima stagione. "Serve creare una dirigenza all'altezza. Ibrahimovic va bene, ma gli altri nomi non mi tranquillizzano - ha detto l'ex allenatore -. Leggo di direttori sportivi inglesi o americani, ma i nostri sono un'eccellenza. Tutto questo è incredibile, sembra di stare alla fiera dell'est e sono scioccato".