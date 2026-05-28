Mondiali 2026: Neymar nel ritiro del Brasile, abbraccio con Ancelotti

E' stato il giocatore più discusso, ma dopo una lunga rincorsa Neymar è riusciti a strappare la convocazione per i Mondiali con la nazionale del Brasile. L'attaccante del Santos, ex Barcellona e Psg, è arrivato nel ritiro della Seleçao a Granja Comary, il centro federale a Rio de Janiero, ed è stato accolto in modo festoso dai suoi compagni. Come si vede dal profilo Instagram della Federcalcio del Brasile, la Cbf, Neymar ha ricevuto l'accoglienza anche del ct Carlo Ancelotti che lo ha abbracciato calorosamente. Tra gli altri giocatori che hanno salutato Neymar si si riconoscono gli ex juventini Danilo e Alex Sandro, Casemino, l'ex milanista Paquetà e Vinicious Jr. Nei giorni scorsi hanno fatto il giro del mondo le immagini, sui social, di Neymar in lacrime quando apprende dalla tv di essere nell'elenco dei convocati per i Mondiali. Attualmente però l'attaccante brasiliano, il miglior marcatore nella storia della nazionale carioca, è alle prese con un problema al polpaccio che non dovrebbe però comprometterne la presenza alla Coppa del Mondo.