Il Parma presente la campagna abbonamenti per la Serie A 2026/27

Ci sono passioni che attraversano il tempo senza cambiare mai davvero. Cambiano le abitudini, le mode, i ritmi, i modi di vivere la vita di tutti i giorni. Ma ci sono legami che restano intatti, capaci di passare di mano in mano, di voce in voce, di padre in figlio, di madre in figlia, da Parma fino ad ogni angolo della sua provincia. È da qui che nasce “Da sempre. Per sempre”, la nuova campagna abbonamenti del Parma Calcio: un racconto autentico che attraversa i decenni e le generazioni, ispirato alle tante storie vere di chi continua a scegliere questi colori ogni giorno, indipendentemente dal tempo, dalle distanze e da tutto ciò che cambia. Cambia il modo di vivere il calcio. Cambia il modo di aspettare una partita. Cambiano gli oggetti, i gesti quotidiani, le parole. Ma ci sono emozioni che restano identiche. Perché il Parma Calcio è il punto d’incontro tra passato, presente e futuro. È il viaggio verso il Tardini fatto insieme, in sella a un motorino, al volante di un’auto, pedalando su una bicicletta, stagione dopo stagione. “Da sempre. Per sempre” parla di questo. Di un amore che evolve insieme alle persone, ma non perde mai la sua essenza. Di storie diverse unite dalla stessa appartenenza. Di chi c’era ieri, di chi c’è oggi e di chi un giorno raccoglierà questa passione e la porterà avanti. Un invito a continuare a esserci. A riconoscersi negli stessi colori, negli stessi gesti, nella stessa appartenenza. Perché cambiano i tempi, cambiano le persone, cambia il mondo attorno a noi. Ma non cambierà mai l’amore per il Parma Calcio. Da sempre. Per sempre.