Serie B: il Monza "vede" la Serie A, uno-due al Catanzaro

Dal doppio svantaggio contro la Juve Stabia nel match d'andata, all'importantissima vittoria per 2-0 nel primo atto della finale per la Serie A. Nel giro di sette giorni è cambiato tutto per il Monza, che batte il Catanzaro e "vede" la Serie A. Subito una traversa per i biancorossi, che centrano il montante con Birindelli e sbattono su Pigliacelli nei primi minuti. L'ex Roma salva su Cutrone, che si vede anche bloccare un potenziale gol dal salvataggio di Petriccione. Pittarello e Pontisso suonano la carica per il Catanzaro, pericoloso anche con Liberali, ma al riposo è 0-0 e Pigliacelli deve fare ancora gli straordinari su Cutrone. Nella ripresa i calabresi mostrano grande impeto, sfiorando il gol con Pontisso e Pittarello (traversa), ma vengono colpiti al 77'. Hernani aveva ridato solidità alla mediana del Monza ed è decisivo, con un siluro dalla distanza che non lascia scampo a Pigliacelli. Il colpo è doppio per il Catanzaro che, dopo aver sfiorato il pari con D'Alessandro, subisce la dura legge del gol: rete sbagliata e rete subita. Caso chiude infatti i giochi col 2-0 al 91', che fa intravedere la promozione al Monza. In casa, i brianzoli potranno anche perdere con un gol di scarto: servirà un'impresa al Catanzaro, anche solo per portare la sfida ai supplementari.