Juve, Conceiçao: "Rialzeremo la testa e lavoreremo più duramente, domani sarà diverso"

28 Mag 2026 - 09:33
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"Tifosi juventini, so che non esistono parole capaci di esprimere quanto siamo frustrati e delusi per non aver raggiunto i nostri obiettivi". Comincia così il post di Francisco Conceiçao sul proprio profilo Instagram. "Non ci siamo riusciti, e voi, che siete l'anima di questo club, non lo meritate - ha aggiunto il portoghese dopo la delusione per il sesto posto della Juventus e la mancata qualificazione alla prossima Champions League - Tuttavia, nella vita tutto è un nuovo inizio e faremo ciò a cui questo club è sempre stato abituato: rialzare la testa e lavorare ancora più duramente per tornare a trionfare e riportare il club dove merita davvero di stare. Oggi il sentimento è di delusione, ma il domani sarà diverso, credeteci. Grazie per il sostegno durante tutta la stagione, la vostra passione e la vostra voce saranno di nuovo ricompensate".

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