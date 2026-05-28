Inter, è pace tra Lukaku e Ausilio: scuse e abbraccio

Romelu Lukaku e Piero Ausilio si sono riappacificati a Montecarlo a distanza di tre anni dalla rottura estiva del 2023, ponendo fine a un silenzio totale iniziato quando il belga decise di lasciare l'Inter dopo la finale di Champions League persa a Istanbul.
L'incontro è avvenuto durante l'evento per i trent'anni dell'agenzia di Federico Pastorello, dove il calciatore si è spontaneamente avvicinato al dirigente con il sorriso esclamando "Ti posso salutare?", ricevendo un sì, con annesso sorriso, come risposta prima di un lungo abbraccio.
I due si sono poi trattenuti a parlare per circa mezz'ora per chiarire i vecchi rancori legati all'esclusione dai titolari decisa all'epoca da Simone Inzaghi e ai successivi telefoni staccati da parte della punta, con Lukaku che ha voluto scusarsi ufficialmente per gli atteggiamenti passati che avevano profondamente indispettito la dirigenza interista.