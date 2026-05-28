Inter, è pace tra Lukaku e Ausilio: scuse e abbraccio

I due si sono poi trattenuti a parlare per circa mezz'ora per chiarire i vecchi rancori legati all'esclusione dai titolari decisa all'epoca da Simone Inzaghi e ai successivi telefoni staccati da parte della punta, con Lukaku che ha voluto scusarsi ufficialmente per gli atteggiamenti passati che avevano profondamente indispettito la dirigenza interista.