Inter, è pace tra Lukaku e Ausilio: scuse e abbraccio

Clamoroso retroscena da Montecarlo: Romelu Lukaku chiede scusa a Piero Ausilio. Finisce dopo anni il gelo con il direttore dell'Inter

28 Mag 2026 - 11:36
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Romelu Lukaku ai tempi dell'Inter © italyphotopress

Romelu Lukaku ai tempi dell'Inter © italyphotopress

Romelu Lukaku e Piero Ausilio si sono riappacificati a Montecarlo a distanza di tre anni dalla rottura estiva del 2023, ponendo fine a un silenzio totale iniziato quando il belga decise di lasciare l'Inter dopo la finale di Champions League persa a Istanbul.

L'incontro è avvenuto durante l'evento per i trent'anni dell'agenzia di Federico Pastorello, dove il calciatore si è spontaneamente avvicinato al dirigente con il sorriso esclamando "Ti posso salutare?", ricevendo un sì, con annesso sorriso, come risposta prima di un lungo abbraccio.

I due si sono poi trattenuti a parlare per circa mezz'ora per chiarire i vecchi rancori legati all'esclusione dai titolari decisa all'epoca da Simone Inzaghi e ai successivi telefoni staccati da parte della punta, con Lukaku che ha voluto scusarsi ufficialmente per gli atteggiamenti passati che avevano profondamente indispettito la dirigenza interista.

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