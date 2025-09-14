Serie B: il Palermo batte il Südtirol e vola in vetta. Pari tra Empoli e Spezia

Pohjanpalo (doppietta) manda i rosanero a 7 punti, un quartetto in testa. Finisce 1-1 il match del Castellani
La 3a giornata della Serie B riconsegna la vetta del campionato al Palermo, dando vita a un quartetto di testa: coi rosanero guidano infatti Cesena, Modena e Frosinone a quota sette punti. Inzaghi esulta per la doppietta di Pohjanpalo, che punge il Südtirol al 2' e al 79', mentre l'Empoli si ferma ancora: 1-1 in rimonta contro lo Spezia, in gol Esposito e Popov. Nell'altra gara, l'Entella sconfigge 1-0 il Mantova: prima vittoria dei liguri.
SUDTIROL-PALERMO 0-2
Per la prima volta nel 2025, il Südtirol cade in casa. Ci pensa il Palermo a espugnare il Druso, vincendo 2-0 e portandosi in vetta con 7 punti. I rosanero sbloccano subito la sfida dopo settanta secondi, con la spizzata di Le Douaron e il gol da pochi passi di Joel Pohjanpalo. Il Palermo è aggressivo e domina, sfiorando il bis con Pierozzi, ma nella seconda metà del primo tempo si risveglia il Südtirol: Davi e Merkaj si costruiscono le chances per il pari. Nella ripresa entra anche Odogwu e, nonostante una punizione insidiosa di Mallamo e l'intensità degli altoatesini, domina il Palermo. Gyasi e Le Douaron sfiorano il raddoppio, che arriva al 79': grande giocata di Palumbo, tunnel a Kofler e assist per Pohjanpalo che insacca il bis. La doppietta del finlandese (tre gol in tre gare) consente di espugnare il Druso e volare a 7 punti: Palermo in vetta con Cesena, Frosinone e Modena. Si ferma a quota quattro, invece, la formazione di Castori.
VIRTUS ENTELLA-MANTOVA 1-0
Nella 3a giornata arriva la prima vittoria in Serie B per la neopromossa Virtus Entella, col Tiritiello-show: gol in avvio e salvataggio sulla linea per evitare il pari del Mantova nel finale. Il match si sblocca dopo sette minuti, proprio con la rete del difensore sulla punizione di Guiu. Da qui in poi prende l'iniziativa il Mantova, con le chances per Radaelli e Mancuso, che colpisce il palo, ma resiste l'1-0. Non cambiano le cose nella ripresa, con Fiori a impegnare Colombi e Ankeye che prova a rispondere per l'Entella. Doppia chance per cambiare le cose nel finale, con Tiritiello che evita il pari di Mensah e Castellini a salvare sulla linea il potenziale bis ligure. Finisce dunque 1-0 per l'Entella, che sale a quota cinque punti. Mantova fermo a tre.
EMPOLI-SPEZIA 1-1
Proseguono le difficoltà dell'Empoli, che pareggia nello scontro tra big contro lo Spezia: è 1-1 al Castellani. Meglio sin dal via i liguri, che spingono e sfiorano la rete con Artistico prima di sbloccare effettivamente il match. Il gol arriva al 17' e porta la firma di Salvatore Esposito, che trasforma il rigore concesso per un'ingenuità di Yepes: l'ex Samp, molto nervoso, affossa Cassata e sfiorerà il rosso più volte prima della sostituzione. Proprio Yepes impegna Mascardi e va vicinissimo al pari, col portiere dell'U21 che veste ancora i panni dell'eroe salvando su Shpendi. Lo Spezia va vicino al gol con Beruatto prima del riposo, ma subisce il pari al 49': filtrante di Elia per Popov, che trova la quarta rete in Serie B con la complicità di una deviazione. Da qui in poi spinge l'Empoli, che sfiora il vantaggio con Ilie e Shpendi: decisivo ancora Mascardi, che protegge il risultato. Lo Spezia si risveglia dopo un quarto d'ora da incubo, e ha due chances per vincerla: uno strepitoso Fulignati evita il gol di Artistico, mentre Soleri spreca nel finale. Finisce dunque 1-1 ed entrambe le squadre non sono soddisfatte: Empoli a quota 4 punti, Spezia fermo a 2.
