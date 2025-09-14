Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: il Palermo batte il Südtirol e vola in vetta. Pari tra Empoli e Spezia

Pohjanpalo (doppietta) manda i rosanero a 7 punti, un quartetto in testa. Finisce 1-1 il match del Castellani

14 Set 2025 - 21:47
© italyphotopress

© italyphotopress

La 3a giornata della Serie B riconsegna la vetta del campionato al Palermo, dando vita a un quartetto di testa: coi rosanero guidano infatti Cesena, Modena e Frosinone a quota sette punti. Inzaghi esulta per la doppietta di Pohjanpalo, che punge il Südtirol al 2' e al 79', mentre l'Empoli si ferma ancora: 1-1 in rimonta contro lo Spezia, in gol Esposito e Popov. Nell'altra gara, l'Entella sconfigge 1-0 il Mantova: prima vittoria dei liguri.

SUDTIROL-PALERMO 0-2
Per la prima volta nel 2025, il Südtirol cade in casa. Ci pensa il Palermo a espugnare il Druso, vincendo 2-0 e portandosi in vetta con 7 punti. I rosanero sbloccano subito la sfida dopo settanta secondi, con la spizzata di Le Douaron e il gol da pochi passi di Joel Pohjanpalo. Il Palermo è aggressivo e domina, sfiorando il bis con Pierozzi, ma nella seconda metà del primo tempo si risveglia il Südtirol: Davi e Merkaj si costruiscono le chances per il pari. Nella ripresa entra anche Odogwu e, nonostante una punizione insidiosa di Mallamo e l'intensità degli altoatesini, domina il Palermo. Gyasi e Le Douaron sfiorano il raddoppio, che arriva al 79': grande giocata di Palumbo, tunnel a Kofler e assist per Pohjanpalo che insacca il bis. La doppietta del finlandese (tre gol in tre gare) consente di espugnare il Druso e volare a 7 punti: Palermo in vetta con Cesena, Frosinone e Modena. Si ferma a quota quattro, invece, la formazione di Castori. 

VIRTUS ENTELLA-MANTOVA 1-0
Nella 3a giornata arriva la prima vittoria in Serie B per la neopromossa Virtus Entella, col Tiritiello-show: gol in avvio e salvataggio sulla linea per evitare il pari del Mantova nel finale. Il match si sblocca dopo sette minuti, proprio con la rete del difensore sulla punizione di Guiu. Da qui in poi prende l'iniziativa il Mantova, con le chances per Radaelli e Mancuso, che colpisce il palo, ma resiste l'1-0. Non cambiano le cose nella ripresa, con Fiori a impegnare Colombi e Ankeye che prova a rispondere per l'Entella. Doppia chance per cambiare le cose nel finale, con Tiritiello che evita il pari di Mensah e Castellini a salvare sulla linea il potenziale bis ligure. Finisce dunque 1-0 per l'Entella, che sale a quota cinque punti. Mantova fermo a tre. 

EMPOLI-SPEZIA 1-1 
Proseguono le difficoltà dell'Empoli, che pareggia nello scontro tra big contro lo Spezia: è 1-1 al Castellani. Meglio sin dal via i liguri, che spingono e sfiorano la rete con Artistico prima di sbloccare effettivamente il match. Il gol arriva al 17' e porta la firma di Salvatore Esposito, che trasforma il rigore concesso per un'ingenuità di Yepes: l'ex Samp, molto nervoso, affossa Cassata e sfiorerà il rosso più volte prima della sostituzione. Proprio Yepes impegna Mascardi e va vicinissimo al pari, col portiere dell'U21 che veste ancora i panni dell'eroe salvando su Shpendi. Lo Spezia va vicino al gol con Beruatto prima del riposo, ma subisce il pari al 49': filtrante di Elia per Popov, che trova la quarta rete in Serie B con la complicità di una deviazione. Da qui in poi spinge l'Empoli, che sfiora il vantaggio con Ilie e Shpendi: decisivo ancora Mascardi, che protegge il risultato. Lo Spezia si risveglia dopo un quarto d'ora da incubo, e ha due chances per vincerla: uno strepitoso Fulignati evita il gol di Artistico, mentre Soleri spreca nel finale. Finisce dunque 1-1 ed entrambe le squadre non sono soddisfatte: Empoli a quota 4 punti, Spezia fermo a 2. 

serie b
terza giornata
palermo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

02:22
MCH ESTUDIANTES-RIVER PLATE 14/9 MCH

Spettacolo con rissa finale in Estudiantes-River Plate

03:12
DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

01:30
DICH CARLOS AUGUSTO POST PARTITA DICH

Inter, Carlos Augusto: "Dobbiamo migliorare nei dettagli"

01:56
DICH ADZIC NUOVA SCATOLA 13/9 DICH

Adzic : "Tutti dicono che ho un buon tiro, ci ho provato... Difficile dormire stanotte"

00:48
DICH JURIC PRE LECCE 13/9 DICH

Lookman non convocato, Juric gli sbarra la strada: "Situazione spiacevole, io ho bisogno di altro"

02:36
DICH ITALIANO PER SITO 13/9 DICH

Bologna, Italiano: "Vogliamo portare a casa punti da San Siro"

02:03
DICH GILARDINO PER SITO 13/9 DICH

Pisa, Gilardino: "La struttura della squadra è decisa, ma..."

01:25
DICH GASPERINI PER SITO 13/9 DICH

Gasperini: "Nessuna promessa, dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti"

I più visti di Serie B

Il Modena stende il Bari, ok il Frosinone. Rimonta del Pescara col Venezia da 0-2 a 2-2

Serie B, l'Avellino torna al successo contro il Monza

Un nuovo Buffon nel calcio: esordio in Serie B per il figlio di Gianluigi

La Samp allontana la C, Lombardo dedica la vittoria a Vialli

Tracollo Sampdoria col Südtirol, pari tutte le altre partite di giornata

Intossicazione alimentare Salernitana: la Procura di Genova apre un'indagine

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:05
Lazio, Marusic: "Sconfitta pesante, serve più fame"
20:47
Sassuolo, Muharemovic: "Volevamo questa vittoria"
20:44
Sassuolo, Grosso: "Sacrificio e coraggio, una bella vittoria"
20:26
Lazio, Sarri non parla e lascia il Mapei Stadium per motivi familiari
20:22
Lazio, il vice di Sarri: "Abbiamo fatto troppo poco"