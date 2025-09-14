Serie B: il Palermo batte il Südtirol e vola in vetta. Pari tra Empoli e Spezia

SUDTIROL-PALERMO 0-2

Per la prima volta nel 2025, il Südtirol cade in casa. Ci pensa il Palermo a espugnare il Druso, vincendo 2-0 e portandosi in vetta con 7 punti. I rosanero sbloccano subito la sfida dopo settanta secondi, con la spizzata di Le Douaron e il gol da pochi passi di Joel Pohjanpalo. Il Palermo è aggressivo e domina, sfiorando il bis con Pierozzi, ma nella seconda metà del primo tempo si risveglia il Südtirol: Davi e Merkaj si costruiscono le chances per il pari. Nella ripresa entra anche Odogwu e, nonostante una punizione insidiosa di Mallamo e l'intensità degli altoatesini, domina il Palermo. Gyasi e Le Douaron sfiorano il raddoppio, che arriva al 79': grande giocata di Palumbo, tunnel a Kofler e assist per Pohjanpalo che insacca il bis. La doppietta del finlandese (tre gol in tre gare) consente di espugnare il Druso e volare a 7 punti: Palermo in vetta con Cesena, Frosinone e Modena. Si ferma a quota quattro, invece, la formazione di Castori.