Serie B: l’Empoli vince a Mantova, pari tra Entella e Sudtirol

I toscani si impongono 1-0 in trasferta, 1-1 tra i liguri e gli altoatesini
© Getty Images
Si completa il quadro della diciassettesima giornata di Serie B: l’Empoli aggancia la zona play-off grazie ai tre punti esterni sul campo del Mantova, il match finisce 1-0. A decidere la sfida è la rete di Marco Nasti al 67’, i virgiliani dopo questo ko restano in zona play-out. Termina invece 1-1 l’incontro tra Entella e Sudtirol: liguri avanti con Debenedetti al 43’, Odogwu salva gli altoatesini dalla sconfitta al 94’.