Atalanta; la nuova campagna abbonamenti introduce la tariffa studenti

08 Lug 2026 - 17:51
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Prende il via venerdì 10 luglio alle ore 10, on line su atalanta.vivaticket.iy e nelle ricevitorie Vivaticket abilitate, la campagna abbonamenti dell'Atalanta per la stagione 2026-2027. Il prezzo a partita, a partire da 13,81 euro a persona - 10,48 per invalidi e Over 16, 11,90 per studenti e 12,38 per donne e Over 65 - nelle due curve e in Parterre Rinascimento, è in calo rispetto all'anno scorso, ma le novità principali sono due: la validità per 21 partite, col playoff di Conference League del 20 o 27 agosto ad aggiungersi all'ottavo di finale di Coppa Italia, e l'introduzione della tariffa ridotta in tutti i settori per studenti dai 16 ai 24 anni. La prima fase di prelazione, con conferma del posto, riservata agli abbonati della scorsa stagione, durerà dalle ore 10 di venerdì 10 luglio fino alle 19 di mercoledì 15. La seconda, con possibilità di cambiare posto e settore, dalle 10 alle 19 di giovedì 16. Dal 18, infine, la vendita libera. I prezzi, suddivisi in tariffa intera, donne e Over 65, studenti dai 16 ai 24 anni e ridotto per Under 16 e invalidi, vanno dai 220 ai 290 euro in prelazione per Curva Nord, Sud e Parterre Rinascimento fino ai 4.200 fissi per la Tribuna Rinascimento - Legend Club passando dai 1.410 per la Tribuna d'Onore.

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