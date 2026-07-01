Palermo e Puma svelano la nuova maglia 2026/27: il ritorno del nero "Marked in Black"

Da questa visione nasce “Marked in Black”, il concept che accompagna il lancio della nuova maglia Home. Il nero diventa un segno identitario, una traccia che emerge dall’interno e racconta la personalità di chi indossa questi colori. Ogni dettaglio nero richiama l’attitudine di chi non ha paura di superare i propri limiti e andare oltre i propri confini, di chi non teme di sporcarsi con i segni della battaglia e, anzi, li sfoggia come cicatrici: prove di coraggio, appartenenza e identità. Il rosa resta il cuore pulsante, ma è attraversato da una forza nuova, viscerale. Una forza che è sempre esistita e che oggi, incontenibile, riesplode in tutta la sua fierezza: l’espressione autentica di un’energia che appartiene al Club, alla squadra e ai suoi tifosi.