Serie B: il Monza piega il Modena e si avvicina alla Serie A. Avellino-Bari 2-0

Colpo promozione del Monza, che all’U-Power Stadium piega il Modena 1-0 nella trentaseiesima giornata di Serie B e si avvicina alla Serie A senza passare dai play-off. Ai ragazzi di Bianco è sufficiente il gol in acrobazia di Birindelli al 27’ per superare i Canarini e agganciare momentaneamente il Venezia in cima alla classifica a quota 75 punti. Domani il Frosinone, a quota 72, è chiamato a rispondere in casa contro la Carrarese.