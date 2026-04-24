SERIE B

Serie B: il Monza piega il Modena e si avvicina alla Serie A. Avellino-Bari 2-0

I brianzoli vincono 1-0 e agganciano momentaneamente il Venezia in vetta a due giornate dal termine

24 Apr 2026 - 23:03
© ac monza

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Colpo promozione del Monza, che all’U-Power Stadium piega il Modena 1-0 nella trentaseiesima giornata di Serie B e si avvicina alla Serie A senza passare dai play-off. Ai ragazzi di Bianco è sufficiente il gol in acrobazia di Birindelli al 27’ per superare i Canarini e agganciare momentaneamente il Venezia in cima alla classifica a quota 75 punti. Domani il Frosinone, a quota 72, è chiamato a rispondere in casa contro la Carrarese.

MONZA-MODENA 1-0
Il Monza crede sempre di più alla promozione diretta, nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie B i biancorossi superano 1-0 il Modena e agganciano il Venezia (impegnato domani al Penzo contro l’Empoli) a quota 75 punti. Gli ospiti cercano la via del gol con Tonoli dal limite dell’area, ma i brianzoli prendono sempre più campo grazie al lavoro spalle alla porta di Petagna. Poco prima della mezzora ecco il gol del vantaggio: l’ex Milan e Napoli si inventa una conclusione quasi dal nulla, sulla ribattuta Birindelli in semi-rovesciata infila Pezzolato per l’1-0. Gli uomini di Bianco sfiorano il raddoppio, ma il primo tempo si chiude senza altre reti. Nella ripresa la squadra di Sottil cerca di reagire, attaccando con insistenza. I padroni di casa soffrono, ma tengono il risultato fino alla fine. Il Monza sale a 75 punti e stacca momentaneamente il Frosinone: i ciociari, a quota 72 punti, dovranno rispondere domani nel match casalingo contro la Carrarese.

AVELLINO-BARI 2-0
Colpo play-off dell’Avellino, che piega il Bari 2-0 in casa e agguanta le prime otto posizioni in attesa delle altre gare del weekend. I biancoverdi dominano a lungo già nel corso del primo tempo, ma per il gol del vantaggio devono attendere la ripresa: al 67’ da due passi Besaggio con il destro infila l’1-0. I pugliesi hanno una piccola reazione, ma al 79’ Favilli innesca Palumbo per il definitivo 2-0 dei campani. Con questa vittoria l’Avellino sale a 46 punti, al’ottavo posto a +2 sul Cesena. Il bari resta in zona play-out, a quota 34 punti e solo a +1 sul terzetto composto da Pescara, Spezia e Reggiana in zona retrocessione.

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