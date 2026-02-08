Bisseck gol, ma ci sono tanti dubbi sulla posizione di Thuram: "Qualcuno può trovare il fuorigioco?"

Subito polemiche Var sui social dopo 10 minuti di Sassuolo-Inter. I nerazzurri sbloccano la gara con il colpo di testa di Bisseck sull’angolo di Dimarco, ma secondo molti utenti l’azione che porta al corner per la capolista nasce da una netta posizione di fuorigioco di Thuram, che effettivamente sembra partire leggermente davanti. Dopo il tiro di Luis Henrique deviato da Muric però la bandierina del guardalinee è rimasta bassa e le immagini di Dazn dopo il gol non hanno aiutato granché: “Un fuorigioco di Thuram fatto rivedere dalla prospettiva di Sommer” scrive un tifoso, “Spartite le immagini sul fuorigioco di Thuram che poi porta al gol su corner” commenta un altro. “Qualcuno può trovare il fuorigioco di Thuram?”, in attesa di immagini più chiare i commenti sono tutti di questo tenore.