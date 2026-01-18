Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
SERIE B

Serie B: Il Palermo piega lo Spezia in... dieci secondi. Il Modena vince contro il Pescara

La squadra di Pippo Inzaghi ha la meglio su quella di Donadoni al Barbera

18 Gen 2026 - 19:30
© palermoofficial

© palermoofficial

La 20ª giornata di Serie B riporta il sorriso in casa Palermo. La squadra di Pippo Inzaghi supera 1-0 lo Spezia al Barbera e archivia così immediatamente il pareggio in cui era inciampata nel turno scorso contro il Mantova. A far esultare i rosanero dopo appena dieci secondi dal fischio d’inizio è Segre, mentre Le Douaron e Bani colpiscono due legni: annullato invece un gol ad Artistico, che fa tremare pure il palo nel recupero. Il Modena batte 2-0 il Pescara.

PALERMO-SPEZIA 1-0
Il Barbera accoglie la sfida tra Palermo e Spezia, gara che si stappa dopo appena dieci secondi dal calcio d’inizio: Augello lancia lungo per Pierozzi, il quale tocca di testa per Pohjanpalo, che effettua una sponda per Segre, che sigla l’1-0 con un micidiale tiro al volo. Un’azione meravigliosa quella dei rosanero, che mettono così a segno il gol più rapido della propria storia. La squadra di Inzaghi sfiora quindi il raddoppio in un paio d’occasioni, ma rischia pure di subire il pareggio: decisivi da una parte e dall’altra sono Joronen e Radunovic con le loro parate. Si passa allora alla ripresa e Artistico va a segno per gli ospiti al 70’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. A colpire una traversa per i padroni di casa è invece Le Douaron, seguito pochi istanti dopo dal palo di Bani, mentre in pieno recupero è Artistico a far tremare il legno. Il Palermo si fa andar bene allora l’1-0, tornando alla vittoria e salendo a 37 punti, a -5 dal Frosinone capolista. Terzultimo resta invece lo Spezia di Donadoni, con 17 punti.

L’ALTRA PARTITA
Nell’altro match in programma oggi, il Modena piega 2-0 il Pescara, fermando così la propria emorragia di sconfitte. Dopo cinque ko collezionati nelle sei giornate precedenti, i Canarini ritrovano i tre punti grazie alle reti siglate da Zampano (27’) e De Luca (44’), chiudendo la partita già nel primo tempo. La formazione di Sottil sale così a 32 punti, rilanciandosi in zona play-off. All’ultimo posto in classifica rimane invece la squadra di Gorgone, con soli 14 punti conquistati fin qui.

serieb
palermo
spezia
modena
pescara

Ultimi video

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:42
DICH NICOLA PRE VERONA DICH

Nicola: "Domani con grande entusiasmo"

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

I più visti di Serie B

Botta e risposta tra Monza e Frosinone, il Venezia ne approfitta e va a -1 dalla vetta

Il Frosinone vince e allunga: è campione d'inverno. Monza ko e Venezia secondo, colpo Empoli a Cesena

Palermo fermato a Mantova, solo 1-1. Modena ancora ko, il Padova vince 2-0

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Crisi Bari, minacce social a Lady Castrovilli: "Che il cancro divori i tuoi figli"

La Figc smentisce rapporti con la Sampdoria: "Mai approvato il trust, ricostruzioni inventate"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:45
Premier League, Aston Villa ko con l'Everton
16:44
Scontri in autostrada fra tifosi della Fiorentina e della Roma GUARDA IL VIDEO
15:36
Bologna-Fiorentina: minuto di silenzio per Commisso rovinato da urla becere
14:59
Nicola: "Continuiamo a lottare per raggiungere l'obiettivo salvezza"
13:26
Kean out, ma presente con gli infortunati a Bologna per stare col gruppo dopo la morte di Commisso