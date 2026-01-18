Serie B: Il Palermo piega lo Spezia in... dieci secondi. Il Modena vince contro il Pescara

PALERMO-SPEZIA 1-0

Il Barbera accoglie la sfida tra Palermo e Spezia, gara che si stappa dopo appena dieci secondi dal calcio d’inizio: Augello lancia lungo per Pierozzi, il quale tocca di testa per Pohjanpalo, che effettua una sponda per Segre, che sigla l’1-0 con un micidiale tiro al volo. Un’azione meravigliosa quella dei rosanero, che mettono così a segno il gol più rapido della propria storia. La squadra di Inzaghi sfiora quindi il raddoppio in un paio d’occasioni, ma rischia pure di subire il pareggio: decisivi da una parte e dall’altra sono Joronen e Radunovic con le loro parate. Si passa allora alla ripresa e Artistico va a segno per gli ospiti al 70’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. A colpire una traversa per i padroni di casa è invece Le Douaron, seguito pochi istanti dopo dal palo di Bani, mentre in pieno recupero è Artistico a far tremare il legno. Il Palermo si fa andar bene allora l’1-0, tornando alla vittoria e salendo a 37 punti, a -5 dal Frosinone capolista. Terzultimo resta invece lo Spezia di Donadoni, con 17 punti.



L’ALTRA PARTITA

Nell’altro match in programma oggi, il Modena piega 2-0 il Pescara, fermando così la propria emorragia di sconfitte. Dopo cinque ko collezionati nelle sei giornate precedenti, i Canarini ritrovano i tre punti grazie alle reti siglate da Zampano (27’) e De Luca (44’), chiudendo la partita già nel primo tempo. La formazione di Sottil sale così a 32 punti, rilanciandosi in zona play-off. All’ultimo posto in classifica rimane invece la squadra di Gorgone, con soli 14 punti conquistati fin qui.