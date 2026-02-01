SERIE B

Serie B: il Monza ribalta il Padova e accorcia sulla vetta

I brianzoli espugnano l’Euganeo, battendo 2-1 il Papu Gomez e compagni: ora è -3 dal Venezia capolista

01 Feb 2026 - 19:18
La 22ª giornata di Serie B si chiude con il successo del Monza a Padova, dove i brianzoli si impongono 2-1 all’Euganeo. Bortolussi apre le marcature su rigore (17’), ma Colpani (45’) e Alvarez (88’) ribaltano il risultato. La formazione di Bianco accorcia così a -3 sulla vetta, occupata ora dal Venezia, mettendo pressione anche al Frosinone nella lotta per la promozione diretta. Nell’altro match di oggi, la Juve Stabia pareggia 1-1 in casa della Reggiana.

PADOVA-MONZA 1-2

Il Monza fa tappa a Padova per la sfida in programma all’Euganeo, dove sono proprio i padroni di casa a siglare l’1-0 al 17’: l’arbitro assegna un calcio di rigore a favore dei biancoscudati (trattenuta di Brorsson su Di Maggio) e Bortolussi spiazza Thiam dal dischetto. I brianzoli provano allora a rispondere con Azzi, ma Sorrentino abbassa la saracinesca. Il portiere prelevato in prestito proprio dal Monza si fa però sorprendere al 45’ dal mancino di Colpani, che fa così 1-1 in chiusura di prima frazione. La formazione di Bianco colpisce poi una traversa con Ravanelli in apertura di ripresa, mentre Bortolussi riporta avanti i veneti all’81’: l’ex Novara si vede però annullare la rete che gli sarebbe valsa la doppietta, per un gioco pericoloso di Sgarbi su Pessina. È invece tutto regolare all’88’, quando Alvarez inzucca il 2-1 che completa il ribaltone per gli ospiti. Grazie a questa vittoria, il Monza (in cui debutta pure Cutrone) sale a 44 punti, portandosi a -3 dal Venezia capolista e a -2 dal Frosinone. Il ko tiene invece il Padova a quota 25 punti, al tredicesimo posto.

L’ALTRA PARTITA

Prosegue il momento favorevole della Juve Stabia in campionato. Le Vespe pareggiano 1-1 al Mapei Stadium contro la Reggiana e centrano così il settimo risultato utile di fila. Succede tutto nel primo tempo: Mosti (2’) stappa il match, mentre Gondo (30’) pareggia i conti. I campani si portano dunque a 34 punti in classifica, al settimo posto, mentre la Reggiana esce dalla zona play-out, con 21 punti: la Regia interrompe a sei la sua striscia di sconfitte consecutive.

