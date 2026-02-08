Lecce, Di Francesco: "Oggi abbiamo messo anima e cuore"

Sorride Eusebio Di Francesco dopo la vittoria in volata contro l'Udinese, difende le sue scelte tecniche, e chiede compattezza all'intero ambiente giallorosso. "Rifarei tutte le scelte anche a gara conclusa - dichiara in sala stampa il tecnico del Lecce - La squadra ha bisogno di equilibrio, e non si può pensare di schierare sette od otto attaccanti contemporaneamente. Devo proseguire dritto per la mia strada senza farmi distrarre dai mugugni. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti; questa sera abbiamo messo in campo anima e cuore". I mugugni sui cambi non lo scalfiscono: "Accetto le critiche rivoltemi, ma quello che chiedo è di sostenere sempre la squadra. Abbiamo un pubblico straordinario". Infine un pensiero sul futuro immediato: "Dopo la chiusura del mercato, oggi abbiamo dato una prova di grande compattezza collettiva - prosegue il tecnico -. Mi auguro che questo spirito diventi il nostro marchio di fabbrica per il futuro. Era complicato affrontare una formazione così fisica e tecnica come l'Udinese, ma abbiamo meritato il risultato".