Sassuolo, anche Carnevali sta con De Rossi: "Var? Così roviniamo il calcio"

"Sul Var va fatta una riflessione: devo dare ragione a De Rossi, sono d'accordo con lui, se andiamo avanti così rischiamo di rovinare il calcio". A pochi minuti dall'inizio di Sassuolo-Inter, anche Giovanni Carnevali si schiera al fianco del tecnico del Genoa come aveva fatto Gasperini in conferenza. "Si gioca troppo? Dipende, sono i grandi club a farlo, che sono anche quelli con più possibilità di spendere e prendere giocatori. Penso sia rivolto a loro, che hanno riscontri economici differenti". L'ad del Sassuolo è tornato poi sull'episodio del petardo lanciato ad Audero: "Quando succedono queste cose ti dispiace. Si perde lo spirito del calcio, noi stessi aspettiamo queste partite contro le grandi squadre perché sarà un bel momento per tutti. Non è solo un danno economico, ma anche dal punto di vista dello spettacolo”.