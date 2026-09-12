SERIE B

Serie B: il Modena riprende il Sudtirol, ko l’Ascoli. Pari in Vicenza-Juve Stabia

L’Alto pareggia 1-1 contro i Canarini al Druso, stesso risultato tra Lanerossi e Vespe. Il Padova vince 1-0

12 Set 2026 - 17:09
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Il 4° turno di Serie B vale un altro risultato positivo per il Sudtirol, che pareggia 1-1 contro il Modena al Druso, dove è Ambrosino a rispondere nel finale di partita al vantaggio di Okoro. Con lo stesso risultato termina anche il match tra Vicenza e Juve Stabia: a fissare l’1-1 sono Corazza e Di Nardo. Vittoria, invece, per il Padova, che supera 1-0 l’Ascoli: decide l’incontro Galazzi, che costa così la sconfitta ai bianconeri.

SUDTIROL-MODENA 1-1

Il Sudtirol ospita il Modena al Druso, dove l’avvio di match regala subito spettacolo, con occasioni da ambo le parti: la più importante se la costruisce Rispoli al decimo, colpendo il palo con un tiro dalla lunga distanza. L’Alto si rifà però al 35’, quando vola sull’1-0 con Okoro: il classe 2005 in prestito dal Venezia porta avanti la squadra di Possanzini, su assist di Molina. Nella ripresa, i Canarini pressano allora alla ricerca del pareggio e, dopo le occasioni mancata da Caso, Belotti, Olzer e Bianco, è Ambrosino a fare 1-1 all’88’. Il triplice fischio ufficializza così la parità finale, distribuendo i punti tra le due squadre. 

LE ALTRE PARTITE

L’Ascoli perde 1-0 all’Euganeo contro il Padova, che si gode la rete di Galazzi (63’): Chakir si vede annullare un gol per un fallo di mano (43’). Pareggiano invece 1-1 Vicenza e Juve Stabia al Menti: Corazza (52’) apre le danze per la Lanerossi, mentre Di Nardo (78’) pareggia per le Vespe su calcio di rigore.

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