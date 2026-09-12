Serie B: il Modena riprende il Sudtirol, ko l’Ascoli. Pari in Vicenza-Juve Stabia

Il 4° turno di Serie B vale un altro risultato positivo per il Sudtirol, che pareggia 1-1 contro il Modena al Druso, dove è Ambrosino a rispondere nel finale di partita al vantaggio di Okoro. Con lo stesso risultato termina anche il match tra Vicenza e Juve Stabia: a fissare l’1-1 sono Corazza e Di Nardo. Vittoria, invece, per il Padova, che supera 1-0 l’Ascoli: decide l’incontro Galazzi, che costa così la sconfitta ai bianconeri.