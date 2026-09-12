Cagliari: via libera dei medici, Trepy potrà ancora giocare a calcio

Meno di un mese fa era in coma dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa a Baja Sardina, a pochi chilometri dalla Costa Smeralda. Ora i medici gli hanno dato il via libera per riprendere gradualmente gli allenamenti. Yael Trepy, giovane attaccante del Cagliari, ha concluso il periodo di degenza all'ospedale di Arco (Trento) ed è stato sottoposto ad accertamenti ed esami strumentali al Centro Cardiologico Monzino di Milano: i test hanno dato esito positivo alla ripresa dell'attività agonistica. Nei prossimi giorni il calciatore potrà iniziare un graduale lavoro di riatletizzazione e proseguire il suo percorso di recupero. Difficile ancora capire quando il giocatore potrà tornare in campo. Si procederà per piccoli passi valutando di volta risposte e progressi. Ma l'ok dei medici è significativo: Trepy potrà ancora fare il calciatore. Due giorni prima dell'incidente Trepy era partito titolare nella formazione che aveva esordito in Coppa Italia contro l'Arezzo. Il 16 agosto però, mentre trascorreva le ultime ore di vacanza prima del ritorno a Cagliari ha accusato un malore mentre faceva il bagno. O forse è inavvertitamente scivolato o ha poggiato male il piede finendo nella parte della piscina con l'acqua più alta. Pochi attimi e si è trovato in difficoltà.