Serie B: il Palermo batte 3-1 la Sampdoria e sale da solo in vetta

LA PARTITA

Il Barbera fa da sfondo a Palermo-Sampdoria, gara che si sblocca già al 9’, quando a portarsi sull’1-0 sono i rosanero: Strefezza è bravissimo a inserirsi coi tempi giusti nell’area doriana e a impattare al volo il cross di Augello, realizzando così il suo primo gol in questa Serie B. Proprio l’ex Olympiacos è però costretto a lasciare il campo per infortunio muscolare al 21’, mentre dieci minuti più tardi è Pohjanpalo a prendersi la scena: ormai sempre più idolo della tifoseria palermitana, il finlandese stoppa palla al limite dell’area piccola, si gira in un fazzoletto di campo e insacca il 2-0. La Sampdoria prova allora a reagire nella ripresa e al 63’ riesce ad accorciare le distanze.