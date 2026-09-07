SERIE B

Serie B: il Palermo batte 3-1 la Sampdoria e sale da solo in vetta

I rosanero di Inzaghi sono l’unica squadra a punteggio pieno: primi gol per Strefezza e Lorenzo Insigne

07 Set 2026 - 22:37
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Il posticipo del 3° turno di Serie B si traduce in un’altra vittoria per il Palermo di Pippo Inzaghi, che supera 3-1 la Sampdoria al Barbera e conquista così la vetta solitaria della classifica. Grazie alle reti siglate da Strefezza (al primo centro con la nuova maglia), Pohjanpalo e Palumbo, i rosanero salgono infatti a quota 9 punti, diventando così l’unica squadra ancora a punteggio pieno quest’anno in serie cadetta. Ai blucerchiati non basta invece il primo gol di Lorenzo Insigne per togliersi dalla terzultima posizione.

LA PARTITA
Il Barbera fa da sfondo a Palermo-Sampdoria, gara che si sblocca già al 9’, quando a portarsi sull’1-0 sono i rosanero: Strefezza è bravissimo a inserirsi coi tempi giusti nell’area doriana e a impattare al volo il cross di Augello, realizzando così il suo primo gol in questa Serie B. Proprio l’ex Olympiacos è però costretto a lasciare il campo per infortunio muscolare al 21’, mentre dieci minuti più tardi è Pohjanpalo a prendersi la scena: ormai sempre più idolo della tifoseria palermitana, il finlandese stoppa palla al limite dell’area piccola, si gira in un fazzoletto di campo e insacca il 2-0. La Sampdoria prova allora a reagire nella ripresa e al 63’ riesce ad accorciare le distanze.

A realizzare il 2-1 è Lorenzo Insigne, bravo a ribadire in rete il tiro di Verschaeren respinto inizialmente dalla traversa: l’ex Napoli trova così il suo primo gol con la maglia blucerchiata, per la gioia di Corradi. Gli ospiti non riescono però a spingersi oltre ed è quindi Palumbo a sigillare al 94’ la vittoria per 3-1 del Palermo: i rosanero salgono così a 9 punti e si prendono il primo posto in solitaria. Ferma a un punto resta la Sampdoria, sempre terzultima in classifica.

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