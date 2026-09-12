Genoa, De Rossi: "Mosso classifica, ma volevamo altro risultato"

"Resta un po' di amarezza per il finale, ma non era facile giocare contro il Frosinone. Abbiamo mosso la classifica, ma volevamo un altro risultato". Così l'allenatore del Genoa Daniele De Rossi commenta a Dazn il pareggio contro il Frosinone. "Nel secondo tempo la squadra ha saputo reagire da uomini, sono contento della prestazione ma ci sono stati ancora un po' di eventi negativi. I ragazzi li trovo sempre dentro la partita e con questo atteggiamento potremo fare i punti che ci servono", ha aggiunto. "Aldilà del rigore abbiamo creato diverse occasioni, abbiamo fatto quello che dovevamo fare contro una squadra sempre pericolosa in contropiede", ha spiegato ancora De Rossi.