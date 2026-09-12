Genoa-Frosinone: dopo 31 partite arriva il primo rigore della stagione, Colombo lo sbaglia

12 Set 2026 - 16:36
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Dopo 31 partite, arriva il primo rigore di questa stagione in Serie A: nel corso del primo tempo di Genoa-Frosinone, valida per la quarta giornata, l'arbitro Rapuano, dopo la prima revisione al Var di questo campionato, ha sanzionato con il penalty un tocco di mani in area del difensore dei ciociari Cittadini sul tiro del genoano Baldanzi. Dal dischetto si è presentato Colombo che pur spiazzando il portiere ha mandato il pallone fuori. Altra particolarità: la partita delle 15 era iniziata con otto minuti di ritardo per un problema tecnico a microfoni e auricolari, con problemi di collegamento tra arbitro, assistenti e quarto uomo.

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